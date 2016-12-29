川普摆明了要与奥巴马与对着干，2017不太平

投资李哥

2016/12/29 11:41

技术面：

" 日图上看，金价昨日收出小阳线，但是macd显示继续看多趋势，昨天我们一再强调1146的重要性，虽然昨天没有破，不代表今天不破，因为昨天的小阳线和现在的macd结构，表示多头还是占优势的，小时图上显示多头已经开始发力，macd支持看涨，1137一再获得支撑。画面显示放大楔形。

欧元在日图上收出了带上下影的中阴线，关键是收盘价还是位于1.0408的上方，而且macd还是看涨结构，这就表示整理还在继续，小时图布林口开始收缩，而昨日的振幅有些拉大，今天或是有机会操作了。

英镑昨中阴线下破1.2263，这一翻转等于是否定了前面两根T型阴线的反弹，也同时与macd构成了背离，等待背离修正后，可能还会引来一波下跌，从而刷出新低。小时图的反弹也显得无力，在1.2240处可能会有阻力，不仿在此处做个空单。

日元昨日的阴线证明了我们的判断没有错，那么今天还会继续走空，今天重要关注116.73是否被跌破，如果这里失守，那么日元的高点就有可能产生，后期还会回到105-107区域，小时图很明显空头还没有结束。"

基本面：

"【12月29日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】

① 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率

② 21:30 美国至12月24日当周初请失业金人数

③ 23:30 美国至12月23日当周EIA天然气库存

④次日00:00 美国至12月23日当周EIA原油库存

历史回顾：

美国API原油库存意外大增420万桶，油价承压快速下挫

【美国股市今日收盘情况】

【股市】道琼斯指数周三收盘下跌112.64点，跌幅0.56%，报19832.40点；

【股市】标普500指数周三收盘下跌19.16点，跌幅0.84%，报2249.72点；

【股市】纳斯达克指数周三收盘下跌48.81点，跌幅0.89%，报5438.63点

关系破裂！特朗普指责奥巴马为政权交接设置障碍，并力挺以色列

【欧洲股市今日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.27%

【股市】英国富时100指数周三收盘上涨0.5%

【股市】德国DAX指数周三收平

【股市】法国CAC 40指数周三收盘下跌0.1%

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘上涨0.1% "

今日观点：

综上所述，日内黄金回踩做多为主，关注1146的阻力效果，欧元逢低做多为主，英镑多观望少操作，短线震荡交易为主。日元逢高做空。

今日阻力位：

阻力位：黄金1146.3、1229.9、1313.5；欧元1.0609、1.0811英镑1.2263、1.2487附近，日元118.65附近；支撑位：黄金1122.72、1140.35欧元1.0408、1.0351附近，英镑1.2222、1.2205附近，日元116.73、115.62附近；

1、黄金1143.44突破做多，止损1137.7止盈1147.1、1149.7、1229.89；

2、黄金1146.23突破做多，止损1122.63止盈1229.89、1313.56；

3、白银16.03突破做多，止损15.92止盈16.41、17.03；

4、加元1.3541跌破做空，止损1.3598止盈1.3339、1.3137;

5、澳元0.7199升破做多，止损0.7119止盈0.7342、0.7484;

6、日元116.73跌破做空，止损118.65止盈109.92、103.11、

7、欧元1.0408企稳做多，止损1.0351止盈1.0609、1.0810;

8、英镑1.2282不破做空，止损1.2318止盈1.2228、1.2173、1.1784;

9、瑞郎1.0306不破做空，止损1.0379止盈1.0181、1.0055、

10、镑日142.9跌破做空，止损145.58止盈135.41、125.24;

11、欧日122.82不破做空，止损124.09止盈115.35、124.01；

12、原油53.91不破做空，止损56.63止盈49.11、44.33、46.47；

13美指102.33企稳做多，止损101.76止盈104.38、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差