美股市收涨，金价过山车，或恐震荡良久

投资李哥

2016/2/25 15:11

技术面：

"昨日金价冲高1253，遗憾的是最终回落1224.35收盘，日线收出倒垂阴线，这不得了，金价上行阻力重重，但是日图macd不具备看空金价的条件，MA5与MA10也不具备。那么只能说金价依然在1186-1240区间震荡。二四小时图则显示金价多头走势依然强劲，关键看1227.48支撑是否足够给力。目前来看，亚盘还不至于让金价下来。





英镑跌穿了1.3964的支撑，日图macd继续支持看空，但是较上一交易日有所收敛，今日关注1.3964能否站上。个人意见比较偏空。





欧元则在昨日的收盘企稳1.1002，日线呈下影较长的锤子阴线，虽然是阴线，但是MACD也同时显示滞跌转多迹象，加之布林中轨偏向上行，"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌2.46%

【股市】英国富时100指数周三收盘下跌1.7%

【股市】德国DAX指数周三收盘下跌2.8%

【股市】法国CAC 40指数周三收盘下跌2.2%

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘下跌3.7%

【股市】道琼斯工业平均指数周三收盘上涨52.08点，涨幅0.32%，报16483.86点

【股市】标普500指数周三收盘上涨8.46点，涨幅0.44%，报1929.73点

【股市】纳斯达克指数周三收盘上涨38.41点，涨幅0.85%，报4541.99点

美联储卡普兰：未来几年货币政策将更为复杂，美联储不应该排除负利率，但是其自身的负面影响也很多，“英国退欧”是另一个令美国经济下行的潜在风险，英国最好能留在欧盟，当前没有有关加息的时间表"

今日观点：

综上所述，今天黄金先涨后跌，再次确认1239阻力，后回落继续寻找下方支撑，中线看多走势不变，英镑还是看空，欧元今日低多。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1220.21、1182.44、1155.39；

1、黄金1224.2企稳做多，止损1120.22止盈1239.47、1263.19、1286.91；

2、黄金1239.47不破做空，止损1263.19止盈1220.22、1182.44、1155.39；

3、白银15.28不破做空，止损15.37止盈15.12、14.96；

4、加元1.3753不破做空，止损1.3859止盈1.3638、1.3522；

5、澳元0.7226不破做空，止损0.7289止盈0.7115、0.7003；

6、日元112.13企稳做多，止损110.95止盈113.02、115.49、116.32；

7、欧元1.1002企稳做多，止损1.091止盈1.1166、1.1329；

8、英镑1.3964不破做空，止损1.4056止盈1.3877、1.3790、1.3352；

9、瑞郎0.9917不破做空，止损0.9965止盈0.9831、0.9698；

10、镑日156.94不破做空，止损165.72止盈154.72、152.48；

11、欧日123.52企稳做多，止损122.44止盈125.32、127.34、131.16；

12、原油32.16企稳做多，止损30.43止盈33.85、35.78；

13、磅澳1.944不破做空，止损1.971止盈1.9289、1.9138；

14、美指97.53企稳做多，止损96.78止盈99.32、99.82、100.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差