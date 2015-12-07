本周重要经济数据和事件（12月7日-12月11日）

上周外汇市场迎来跌宕起伏的一周。欧洲央行宽松力度并不如市场预期的那么强烈，这也早就了欧元的惊天大反弹。上周四，欧元/美元单日涨幅一度超过400点，周线级别将最近三周的跌幅尽数收复。美元指数则意外遭遇重挫，汇价收于98.27水平。本周市场将迎来包括美国零售销售在内的一系列重要经济数据，接下来我们就选取两个经济数据进行展望：

1.澳大利亚11月季调后失业率

公布时间：本周四08:30

前值：+5.9% ；预期：+6.0%

若数据优于预期：澳元走强

若数据逊于预期：澳元走软

关键货币对：澳元/美元

解析：上周二澳洲联储(RBA)宣布维持利率不变，剔除了“在这次会议”的言辞，暗示澳洲联储将会在一段时期内维持利率于当前水平，这对澳元构成提振。澳元/美元周五最高触及0.7385，刷新4个月高位。如果本周四公布的澳大利亚11月季调后失业率持续走低，或将令市场对澳洲联储的宽松预期进一步降温，澳元有望继续得到支撑。

2.美国11月零售销售(月率)

公布时间：本周五21:30

前值：+0.1%；预期：+0.3%

若数据优于预期：美元走强

若数据逊于预期：美元走软

关键货币对：美元指数，美元/日元

解析：上周欧银决议让美元一意外遭受了沉重的打击，即使随后的非农表现稳定，美元指数也未能收复失地。本周对于美元走势相当关键，如果周线图跌破5日均线，并且MACD双线形成死叉，汇价恐面临进一步的跌势。下周五的美国零售销售素有“恐怖数据”之称，若该数据能够力证美国经济强劲复苏的势头，或将帮助美元企稳。

本周重要经济数据和事件

周一

美国11月就业市场状况指数，黑田东彦与法国央行副行长发表演讲，欧元区财长在布鲁塞尔召开会议。

周二

中国11月贸易帐，日本三季度实际GDP修正值，英国10月工业产出，欧元区三季度GDP修正值，布拉德就经济与货币政策发表讲话，黑田东彦在经济学家年会上发表演说。

周三

中国11月CPI&PPI，德国10月季调后贸易帐，波洛兹发表讲话。

周四

澳大利亚11月就业人口变动、季调后失业率，英国10月商品贸易帐，美国上周季调后初请失业金人数，新西兰联储利率决议、惠勒新闻发布会，英国央行利率决定，会议记录；瑞士央行货币政策评估，欧佩克公布月度原油市场报告。

周五

美国11月PPI，美国11月零售销售，卡尼发表讲话。

周六

中国11月规模以上工业增加值。