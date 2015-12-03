危如累卵？美元意外收到“骇人警告” 小非农和耶伦或揭开真相

隔夜美国ISM制造业指数三年来跌至荣枯线水平下方，强势美元和能源企业大幅削减支出对美国制造业造成了沉重的压力。市场分析人士认为，这并不足以动摇美联储(FED)本月加息的决心。然而，对于美元而言，这或许是一个“危险的信号”。周三(12月2日)欧市盘中，美元指数延续高位震荡，汇价迟迟无法突破前期高位，回调的风险正在累积。晚间，美联储主席耶伦将登场讲话，同时小非农也将给市场带来关于就业市场的数据指引。

制造业三年来首现萎缩 美联储“军心动摇”？

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，11月制造业指数意外跌至荣枯线下方，创2009年6月以来最低水平，当时的美国经济还处在一定程度的衰退中。

数据显示，美国11月全国制造业活动指数降至48.6，为2012年11月以来首次跌至50以下，10月为50.1。远低于路透调查的分析师此前预估的50.5。

上一次ISM制造业PMI跌至荣枯水平线下方的时候，美联储(FED)刚刚启动了第一轮QE。

不过，今时不同往日，美联储恐怕不会因为制造业的疲软而动摇收紧货币政策的决心。市场分析人士指出，制造业仅占美国经济总量的12%。而汽车销售和建筑支出强劲增长，这能帮助抵消制造业对第四季经济增长的拖累。

数据显示，美国10月建筑支出较上年同期增长13%。民间建筑支出较前月增长0.8%，触及2008年1月以来最高。汽车销售方面，11月经季节调整的汽车销售年率从10月的1,824万下滑至1,819万辆，但Autodata Corp仍认为今年销售将会创纪录。

同时，受益于内需的增长，对于美国经济更为重要的服务业持续有良好的表现，这意味着经济复苏仍将得到支撑。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Steve Murphy表示，“制造业受到美元走强和全球需求疲软的打击，但其他88%的经济持续表现良好。这不会妨碍美联储在12月中会议上加息。”

UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz也认为，“服务业继续稳步复苏，在这样的情况下，美联储会在即将到来的会议上宣布加息。”

美元竟成“罪魁祸首”多头实则已危如累卵？

美国制造业陷入萎缩，强势美元“责无旁贷”。美元指数近期走势强劲，汇价眼看就将创出3月份以来的最长连涨纪录。然而，越来越多的分析师开始发出美元危如累卵的警告。

法兴银行(SocGen）驻伦敦全球策略师Kit Juckes表示，“在我看来,鉴于以往经验和当前形势，以及眼下的估值水平和头寸规模，美元遭遇多头平仓和出现回调的风险非常大。”

他预计，美元有超过6%的回调空间，欧元/美元有可能回升至1.1300水平，然后美元才能逐渐企稳。

汇丰控股(HSBC)驻纽约美国外汇策略主管Daragh Maher指出，“一旦美元买盘动力丧失，所有人接下来都会问‘下一步会怎样？’对于那些你感觉可能已经有些过气的资产你还会往里投钱吗？我想答案是不会。”

Maher预计，至2016年底，欧元/美元将升至1.2000水平，这也是市场预期中对于美元最为悲观的看法之一。

日内，美元指数冲高回落，汇价最高一度触及99.99。欧市盘中，美元指数小幅回落至99.84。

从下图中，我们可以看到，自今年2月以来，彭博美元指数经历的前三波涨幅之中，5%附近是多方动能的极限位置，而之后汇价均出现了逾3%的回调。

而美元兑10种主要货币汇率走势的彭博美元即期汇率指数11月30日创出了逾10年来的最高水平，彭博美元指数本轮升幅也已经达到了5%左右，暗示汇价短线上线空间恐有限。

美元指数涨跌规律

日内晚间，美元将迎来两大重磅事件的考验。北京时间晚间21：15，美国自动化数据处理公司将公布11月ADP就业人数变动，市场预期增加19万人，前值增加18.2%。ADP就业对于非农有较强的前瞻左右。

稍后的21：30，美联储主席耶伦(Janet Yellen)将在“全国高校美联储挑战总决赛(National College Fed Challenge Finals)”上致欢迎辞，市场期待她能对12月的会议进行展望。

欧银决议鸽声铺天盖地 欧元进入“最高戒备”

美元是否会出现大回调，这还要看欧元能否摆脱“死猫式反弹”的宿命。本周四的欧洲央行(ECB)利率决议对于欧元而言，就像是一场心知肚明的“鸿门宴”。

早在11月，全球各大投行就开始鼓吹欧洲央行12月会议将扩大QE(量化宽松)和进一步下调存款利率，他们几乎一致看空欧元。

来看欧元走势，汇价一路下跌，最低曾触及1.0557的，创下近12年来的地位，隔夜汇价反弹收费1.0600。日内欧市盘中，欧元/美元回吐上一交易日的涨幅，汇价最低触及1.0606。

市场分析人士指出，在欧洲央行利率决议的宽松利剑尚未落下之前，欧元或很难吸引更多的买盘。

美银美林(BofA Merrill Lynch)驻东京外汇策略师山田修辅在日内的分析中指出，“外界对于欧洲央行加码宽松措施的预期很高，已经盖过德拉基(Mario Draghi)可能令市场失望的疑虑。”

山田修辅表示，“以往德拉基事前先暗示，最后祭出的货币政策往往超乎市场意料，因此这回很难说他的货币政策会不如市场预期。”

值得注意的是，如果欧洲央行明日宽松力度不及市场预期，对于欧元或许将是一个“重大利好”，多头有望借机迎来爆发。