市场面临从未出现过的一幕 美元强势料持续

澳新银行(ANZ)周五(11月27日)发布外汇市场研究报告称，该行认为美元将继续保持强势，建议投资者做空欧元/美元。

澳新银行认为，驱使欧元/美元下滑的关键因素依然完好无损，这些因素包括油价下滑和美国-欧元区掉期利差扩大等。此外，欧元区脆弱的通胀环境和欧美央行货币政策差异也是欧元面临的下行风险。

报告指出，假如想要令欧元跌势逆转，则可能需要欧洲央行(ECB)政策举措令人失望和石油输出国组织(OPEC)减产的“配合”。

澳新银行报告指出，“12月将是关键的一个月，欧洲央行、OPEC和美联储都将召开会议。由于临近年底，流动性可能是市场的一个关键因素。市场定价已经消化了未来央行政策决议的预期，随着逼近年内低点1.0450，欧元/美元正接近一个十字路口。”

澳新银行针对美元汇率进行了详细的分析。

报告指出，联邦公开市场委员会(FOMC)已经注意到了近期美元强势，美元对于加息做出何种回应将对美联储未来政策考量起到重要影响。毫无疑问，美元升值步伐已经放缓，FOMC对此可能会表示欢迎。股市对于美联储加息的反应同样重要。历史告诉我们，美元并非总是一开始便对美联储加息做出回应，因此，需要关注美元在12月的走势，这对判断其在2016年的中期走向至关重要。

报告并显示：“我们此前从未遇到过这种局面，即欧元区利率处于负值且在进一步下滑，量化宽松(QE)规模将扩大，与此同时，美联储却要实施加息举措。目前股市表现稳固，而波动性指数(VIX)也良好受控，在这种环境下美元将继续保持强势，建议投资者做空欧元/美元。”