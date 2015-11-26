重磅数据连环出击美元强势破百 欧元携手黄金狂跌

周三(11月25日)美元经过最近几个交易日短暂整理后，再度暴力拉升。由于日内公布的耐用品订单以及初请等一系列重磅数据整体表现强劲，美元指数屡破多头翘首以盼的100历史性大关，并刷新八个月高位至100.15，这是也是美元自今年3月以来二度突破100大关。与此同时，欧元/美元日内再度开启暴跌模式，日内汇价再度转跌并刷新7个月低位至至1.0568。受到欧洲央行(ECB)官员表态以及市场关于欧洲央行12月扩大购债范围的传闻等多重打压，在美国利好经济数据公布前，欧元就已经回吐了日内全部涨幅，下破了1.0600关口。欧元的下跌成为美元攀升的最大助力。

一连串数据指向美国经济温和复苏 美元多头备受鼓舞美指屡破100大关

日内美国接连公布一系列重磅数据，尽管数据依旧良莠不齐，但数据总体表现强劲，料足以支撑美联储在12月加息。

美国商务部公布的数据显示，不含飞机的非国防资本品订单增长1.3%，为三个月来最大增幅，9月份被上修为增长0.4%。

(美国扣除飞机非国防耐用品订单走势图)

在受益于就业市场改善的消费者推动下，美国经济持续走强，可能鼓励企业在多年投资不足之后终于愿意拨出更多资金用于新设备的投资。

数据公布之后，华尔街日报评论称，今年前10个月耐用品订单同比下降4.2%，主要原因在于油价走低、美元走强及海外经济疲软，但10月耐用品订单好于预期还是表明在今年余下时间制造业产品需求可能稳固。

与此同时，据美国劳工部(DOL)周三公布的一份报告称，美国上周初请失业金人数跌至一个月以来的低位，又一次接近今年7月触及的四十年低位，表明世界一大经济体的劳动力市场延续稳健改善的势头。

数据显示，美国11月21日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.0万，接近今年7月中旬触及的25.5万，创出1973年12月以来最低值。

(美国初请失业金人数走势图)

企业在限制裁员，因为就业市场收紧使企业更难吸引和留住熟练技能工人。10月份非农就业人数增幅创10个月最高水平，而失业率跌至7年低点，显示就业强劲，可能说服美联储在下个月上调基准利率。

数据公布之后，路透社点评称，美国至11月21日当周初请失业金人数数据表现好于预期，跌至42年低位附近，连续第38周处于30万关口下方，表明就业市场健康且在不断趋紧；此外续请失业金的四周均值也暗示了本月的失业率可能维持在七年半低点5%处。

不过，同时公布的美国10月消费者开支几乎没有增长，美国家庭将增加的收入用来储蓄，从而令储蓄升至近三年以来的最高水平，这表明美国第四季度经济温和复苏。

美联储最钟爱的通胀指标PCE物价指数表现略令人失望。美国商务部周三发布的数据显示，美国10月PCE物价指数环比增长0.1%，预期增长0.2%，前值下降0.1%。

(美国个人消费支出月率走势图)

数据还显示，美国10月个人收入环比增长0.4%，预期增长0.4%，前值从增长0.1%修正为增长0.2%。美国家庭储蓄10月增长至7619亿美元，略低于2012年12月创下的7229亿美元三年最高水平。

华尔街日报点评称，此次PCE年率及月率双双不及预期，美国通胀水平已经连续42月未达成美联储2%的目标，其中美国消费支出仅小幅增长，消费者倾向选择增加储蓄，这表明美国家庭对于消费持谨慎情绪，对物价上涨造成一定程度的拖累，通胀仍是美联储12月可能加息的绊脚石。

随后公布的一份报告显示，11月美国消费者信心终值低于初值和预估，但高于10月终值。

密西根大学11月美国消费者信心指数终值为91.3，初值为93.1，路透调查预估为93.1，10月终值为90.0。

(密西根大学11月美国消费者信心指数终值)

密歇根大学消费调查主管Curtin指出，尽管消费者对经济前景看法略显悲观，但消费者支出前景依旧“良好”。总体来说此次消费者信心数据或给美联储12月加息带来支撑。

与此同时，美国商务部周三公布，10月新屋销售年率为49.5万户，预估为50.0万户，9月被下修至44.7万户，前值为46.8万户。

(美国新屋销售走势图 )

路透社点评称，美国新屋销售数据采取小样本，通常波动性比较大，但10月新屋销售相比上月依旧有所反弹，这意味着美国房地产市场目前稳健发展；另外需注意的是，房屋库存达到了2010年以来的最高水平，这或许是美国房地产市场开始放缓的信号。

美国众多经济指标公布后，美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为78%

日内欧美盘中，美元指数屡次突破100大关并刷新八个月高位100.15，兑瑞郎触及5年高位1.0257。

法国巴黎银行(BNPP)日内撰文称，由于美元头寸并未达到极限，美元即使回调可能是短暂的。随着12月美联储利率决议的临近，美元仍受到良好支撑，即使欧美政策决议符合市场预期情况下美元面临深度回调风险。

(美元头寸分析)

澳洲联邦银行资深外汇分析师Elias Haddad称，“美国国内需求强劲增长依然是美国经济活动的主要动力，同时也是美联储12月可能加息的一个理由。然而，我们认为美联储的紧缩周期将是一个缓慢的过程，这或许会限制美元大幅度上涨。”

欧银扩容传闻甚嚣尘上 欧元闻讯急跌并下穿1.06

日内欧元/美元再度转跌，并加速下行至1.5058，刷新七个月低位，主要因日内有消息称欧洲央行(ECB)政策制定者正寻求扩大债券购买范围。欧洲央行扩容甚嚣尘上，欧元/美元“熊途慢慢”。一次一次试图反弹都被无情扼杀，反弹做空成为欧元投资者的惯性法宝。

路透援引官方消息称，欧洲央行正考虑购买地区性债券，甚至将冒着得不到偿还的风险购买银行贷款。报道还指出，欧元区各个央行官员们还正在考虑是否对囤积现金的银行处以两级收费。

国外网站FXStreet撰文称，距离欧洲央行政策会议还有一周多一点的时间，各种选项均有可能，从买入市政债券，到针对在欧洲央行囤积现金的银行实行两级罚款。要求匿名的官员称，预备会议甚至还讨论了买入重新打包后的不良贷款，但目前还不太可能实施这个激进举措。欧洲央行拒绝对此置评。

与此同时，日内欧洲央行给出事前警示，将在12月22日暂时冻结资产购买计划。资产购买计划暂停时间为12月22日-1月1日，将于1月4日恢复。欧洲央行委员康斯坦西奥表示推行更多QE的决

议将取决于未来数据。他表示市场能够处理负利率，量化宽松不会大幅度的改善金融稳定风险。欧洲央行表示，临时暂停资产购买计划的原因是预期市场流动性降低。

该央行在声明中提到将其购买计划从11月27日延迟至12月21日一充分利用更好的市场条件。

市场急于想知道欧洲央行将增加哪些宽松工具，预期欧洲央行将采取多重新举措来提振欧元区经济增速和通胀水平。

受此影响，德国7年期国债收益率自4月份来首次跌破零。德国2年期和5年期国债收益率跌至纪录低点。欧元/美元下挫百点至1.0568，刷新7个月新低。此前该货币在1.0688遭遇卖压。与此同时，美元则屡次突破100关口刷新八个月新高，其他非美货币也大幅下挫。美元/日元重返122.50上方；英镑兑美元延续弱势，继续跌向1.50关口。

花旗集团（Citi）外汇策略师Josh O’Byrne在周三致客户的报告中写道，欧洲央行将存款利率下调20个基点至-0.4%，可能令欧元/美元进一步逼近1.04。

花旗指出，欧洲央行据悉正考虑在进一步降息时采取差别机制，这显示了降息幅度会超过花旗经济学家此前预计的10个基点。

德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones表示，“欧元/美元日线图上，RSI相对强弱指标开始出现背离，汇价日内试图侵蚀加速下行的下降趋势线1.0663切入位。若汇价能够上穿该阻力，将可能延续反弹动能至20日移动均线1.0778附近，但最高可能止步于近期高位1.0830/57。”

法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes认为，“欧元/美元需要上穿1.0750才能解除下跌警报。由于市况清淡，汇价更可能在1.0600-1.0750区间上下波动。”

俄土紧张情绪缓和 黄金黯然回落

俄土争端在各方斡旋之下紧张情绪看似有所缓和。隔夜紧张局势一度引发股票和美元被抛售，但避险资产日元和黄金受到提振。

国际现货黄金周三先扬后抑，上行刷新日内高点1080.66，随后下行回吐全部涨幅，刷新日内低点至1067.90美元/盎司。土耳其周二击落俄罗斯战机导致避险情绪升温，金价曾短暂突破1080美元，最高触及1081.14美元/盎司，但事态尚未出现恶化迹象，市场仍笼罩在美联储下个月加息的阴云中，黄金上行空间受限。

汇丰银行（HSBC）分析师James Steel表示，“投资者在全球紧张关系下的金融动荡中寻求避险，黄金受避险买盘提振上涨。然而，黄金可能受到支撑但我们不预期金价强劲上涨，仅仅会温和上涨，因上行的阻力巨大。”