美元升市场矢志不渝，油价跌沙特咎由自取

随着美联储12月政策会议不断临近，市场投资者越发躁动不安，在美联储几位官员加息言论支撑下，美元再度攀升触及100关口。不过美指上涨的动能较之前明显放缓，这让人怀疑仅仅是12月加息预期是否能带动美指进一步攀升；原油方面，虽然周一沙特誓言帮助稳定油价，一度提振市场，但此后在本周原油库存大增的预期下，油价收回大部分涨幅，在下个月OPEC会议之前，沙特稳定市场的言论显然还不能让人信服。

具体市场上，美元指数触及100关口，受美联储官员加息言论以及12月加息预期支撑；欧元兑美元回落触及1.06关口，受欧美政策差异打压；现货金价下跌1%，接近上周触及的2010年低位，因美元走强，以及美联储官员有关联储将在下月升息的乐观讲话；油价收盘持平，沙特宣称将帮助稳定油价一度提振油价，但市场担忧库存过剩油价收回涨幅。

美元指数触及100关口，受美联储官员加息言论以及12月加息预期支撑。虽然美指周一上涨，美联储众官员发表12月加息的言论，支撑美指。不过美指上涨幅度和力度较之前明显放缓。当日美国数据整体表现不佳，但市场并未理会。美国本周四逢感恩节假期，本周交投料清淡。

周二美国将公布第二季度GDP的修正报告。分析师预计此次数据将在第一次公布的数据基础上有所上修。此外，美联储在12月15至16日召开会议，在此之前，美联储官员能得到的最重要的经济数据将是12月4日公布的11月非农就业数据。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，利率期货表现暗示，投资者认为联储在下月升息的几率接近75%。升息前景使美元对于投资者而言更具吸引力。

美联储官员言论依然支撑美指。美联储主席耶伦周一晚间发表公开言论坦然了支撑12月加息的观点，但其也表达了谨慎的观点，她称，就业和通胀继续增长将为加息提供理由；过于激进的加息将削弱经济扩张，首次加息之后的路途将是循序渐进的。

美联储票委威廉姆斯的言论也支撑美指，旧金山联储主席威廉姆斯在周末表示，美联储在12月开始提高短期利率的可能性很大。威廉姆斯还称，较低的自然利率意味着联储并没有多少回旋的余地；较低的自然利率可以使联储承担着更大的资产负债表。

美联储理事塔鲁洛Tarullo周一发表了谨慎的言论，他称目前市场对首次加息时间点的关注过多。通胀方面仍有许多不确定性；继续等待通胀信号出现可能更好，经济数据有好有坏，经济依旧喜忧参半。政策行动可能带来意想不到的结果，美联储关注资产和资产杠杆。

当日美国经济数据整体表现不及预期，但这些数据对市场的影响都比较有限。具体数据显示，美国11月Markit制造业PMI初值52.6，创2013年10月来最低；预期54.0，前值54.1。分析认为，本次制造业数据，国内需求虽然维稳，但全球经济疲软和美元走强对工厂订单造成一定不利影响。

另外，房市数据显示，美国10月成屋销售总数年化536万户，预期540万户，前值555万户。美国10月成屋销售总数年化月率下降3.4%，预期下降2.7%，前值增长4.7%。分析认为，美国10月成屋销售数量从9月高点下滑，主要原因是房价攀升远快于居民薪资增速，且房屋库存量减少，这在一定程度上抑制潜在买家购买房屋的动力。

持仓数据显示，美元继续上涨或面临较大阻力。最新仓位数据显示，截至上周二的一周，市场人士再度增加美元净多头押注。不过，过去两周对美元而言，走势颇迟滞，部分投资将更有可能选择先行了结美元自10月中以来的5%涨幅、或者今年以来的逾12%涨幅。

对于美联储政策的后市前景，道明证券最新报告称，美联储12月加息已成共识，且其赞同应采取循序渐进的方式收紧政策；点阵图中值预期显示其每年将加息100个基点，不过最近的会议纪要显示该预期有下行的倾向。

知名投行高盛表示美联储可能于今年12月加息，且基于目前的经济预期，预计其还将于2016年加息再100个基点，每个季度加息一次；此外美国经济将受到国内需求、特别是消费需求的驱动，预计2016年美国GDP将增长2.25%，与此同时广义失业率和狭义失业率也将大幅下降。

欧元兑美元回落触及1.06关口，受欧美政策差异打压。欧洲央行行长德拉基上周五的讲话强化了有关欧洲央行可能在12月3日会议上进一步推出货币刺激政策的预期，令欧元再度承压。在下月欧洲央行政策会议召开前，交易员和分析师不愿预测欧元是否会反弹。市场目前预测欧洲央行料将在此次会议上放松货币政策。

多数大型银行仍认为，未来几个月欧元兑美元将跌向平价水平，因美联储将开始升息，而欧洲央行的政策方向则相反。

伦敦花旗分析师Josh O'Byrne说，“我认为本周欧元兑美元很可能跌破1.06这个水准，虽然有数据面消息，但是没有太多下行空间。市场在作多美元、作空欧元，我认为下周欧洲央行会议之前，不会有太多逼仓情况出现。”

瑞士信贷银行私人银行和财富管理的资深外汇策略师Heng Koon How表示，“我们的观点是欧元将牢牢处于下跌状态，由于美联储和欧洲央行货币政策迥异，两年期美国公债和德国公债利差拓宽，这利好美元并打压欧元。两年期美债收益率较可比德债收益率之差现在为130个基点，10月中时为81个基点左右。”

虽然政策前景打压欧元下滑，但仍然有一些因素对欧元构成支撑。其一，当日欧元区经济数据表现不错，这为欧元提供了支撑。当日公布的法国、德国以及欧元区的制造业PMI数据均表现良好，这限制了欧元的跌幅。

法国11月制造业PMI初值50.8，为2014年4月以来最高，预期50.8，前值50.6。Markit首席经济学家威廉姆森就指出，我们认为法国服务业PMI初值下降的主要原因是受到巴黎恐怖袭击事件的影响。很明显恐怖袭击使得消费者减少了足球等娱乐消费，但历史证明这些影响都是暂时的。其它鼓舞人心的调查数据表明法国将很快从消极中走出。

另外，德国11月制造业PMI初值52.6，预期52.0，前值52.1。分析认为，德国经济照常发展，不受大众丑闻影响。该数据表明德国第四季度经济将以更温和的步伐增长。德国一直对国内市场进行经济刺激，难怪服务业能取得较好增长。

也有分析指出，德国11月制造业PMI初值表现好于预期，主要原因是私营企业在11月的增长有所加速，出口新订单以及就业指标触及三个月高点，表明海外需求强劲，意味着欧洲最大经济体的发展不受中国经济放缓以及大众排放丑闻的影响。

另外，欧元区11月制造业PMI初值52.8，创2014年4月以来新高，预期52.3，前值52.3。分析指出，此次数据表现都十分靓丽，可以看到作为一个整体的欧元区经济增长0.4%-0.5%。此次增长是以牺牲利润为代价的，欧洲央行不会认为经济活动向好，他们将认为经济还需要推动。

其二当日欧元区多位官员力挺欧元区经济。欧元集团主席迪塞尔布洛姆发表公开言论指出，欧元区经济并未因恐怖袭击而脱离复苏轨道。

欧洲央行执委鹰派的劳滕施莱格Lautenschlaeger再度发表鹰派言论，她称，欧洲央行的最新措施存在风险；现在是评估QE利弊的好时期。欧元区经济并未发生根本性恶化；经济在不确定性面前表现出韧性。在当前情况下，欧洲央行没有必要采取更多刺激措施，尤其是不需要扩大资产购买项目。

欧洲央行管委利卡宁Liikanen指出，欧洲央行采取的措施已经缓解了通缩风险。但目前欧元区通胀和经济增长前景都面临下行风险，欧洲央行须准备好在必要时采取行动。目前的购债计划令欧央行在必要时有很大灵活性。

现货金价下跌1%，接近上周触及的2010年低位，因美元走强，以及美联储官员有关联储将在下月升息的乐观讲话。

现货金回落0.9%，报每盎司1，068美元，本月迄今的16个交易日中第13日下跌。现货银一度急跌2.2 %，至2009年8月以来最低13.86美元。

美元指数一度上扬0.4%，至八个月高位，之前旧金山联储主席威廉姆斯称，只要美国经济数据不令人失望，12月升息的“几率很高”。美元指数走高打压金价下滑。

Accendo Markets的研究主管Mike van Dulken在周一发布的一份研究报告中写道，“大宗商品市场的溃败形势仍在继续，铜价已大幅下跌，从而推动金属和原油价格均有所下跌，这是因为市场预计欧洲央行将在下周推出刺激性措施，美联储则将在下个月中旬加息，因而推动美元汇率上涨。”

欧元走低，因预期欧洲央行下月将进一步加大刺激力度，欧洲央行行长德拉基上周五的鸽派言论施压欧元，同时这也施压金价。

此外，数据显示，对冲基金和货币基金所持黄金头寸转为净空头。黄金ETP资产较10月中旬蒸发65亿美元且规模降至09年来最低；基金经理黄金持仓8月份以来首现净空头，多头创7年新低。

Natixis的分析师Bernard Dahdah说，“金价跌破1，000美元大关我不会感到意外，因美国升息预期影响市场人气。”

巴克莱分析师在报告中表示，黄金价格在1000-1100美元/盎司的区间时，黄金ETF预计仅被买入90吨，这意味着在当前的价格区间内，仅有较少的持有量会受到影响；但如果黄金跌破1000美元/盎司，则黄金将会面临加快抛售的风险。

加拿大皇家银行的分析师指出，上两周出现的包括巴黎恐怖袭击在内的地缘政治因素对于黄金市场的影响已经不复存在了，黄金在短暂受到提振之后回到受货币政策影响的状态中；过去黄金曾因类似地缘事件创下高位记录，但目前看来巴黎恐袭及其他地缘政治事件对金价的影响并没有很大，而且影响持续的时间也非常短。

咨询公司Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani说道，“市场目前关注的焦点是美元汇率和美国利率预期。投资者正在进行动能交易，逢高卖出。如果市场上出现空头获利了结的现象，那么金银价格可能会大幅上涨。但就目前而言，没人正在买入黄金期货或期银”。

London Capital Group的首席分析师Brenda Kelly在一份研究报告中写道，“今年截至目前为止，铜价已经下跌了27%，原因是市场对中国经济增长速度的放缓、欧元区经济的疲弱表现以及供应过剩状况感到担心。”

油价收盘持平，沙特宣称将帮助稳定油价一度提振油价，但市场担忧库存过剩油价收回涨幅。布伦特原油周一收盘持平，美国原油小幅下挫，盘中大幅震荡，因沙特誓言将帮助稳定油价，但交易商担心全球供应过剩和美国库存不断增长的迹象。欧佩克将于12月4日在维也纳召开产量制定会议，市场正在重点关注此次会议。

布伦特原油收涨0.17美元，报每桶45.83美元。美国原油收跌0.15美元，报每桶41.75美元。

早盘原油反弹，因沙特阿拉伯承诺将与其他产油国合作稳定油价。沙特通讯社Saudi Press Agency重申，该国已经做好了与全球原油生产和出口国合作以稳定原油价格的准备。但随后油价未能守住这种上涨走势，分析师指出这是因为这番言论与沙特阿拉伯政府此前发表的声明是相符的。

AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam说道，“油价经常都会从每桶40美元的价位回弹，而如果沙特阿拉伯不履行其承诺的话，那么油价可能会跌穿每桶35美元。基于这种新闻来进行交易一直都是一种非常危险的策略，原因是市场波动性会大幅上升。”

著名金融博客Zerohedge指出，沙特政府表示将全力维护原油市场稳定，准备好与欧佩克及非欧佩克合作，此番话语提振油价快速拉升；但此番表述是否表明沙特已承受不住油价走低带来的压力，打算放弃此前不减产战略仍不得而知，但至少沙特也算学会了德拉基此前“不惜一切代价捍卫欧元”这一口头施加压力的招数，从原油价格短线走高结果来看，此番言论更像一次市场测试，目前来看沙特已证明了其市场影响力。

沙特声明发表之际，油价持于略高于约两个半月低位的水准，市场对此声明存有质疑。尽管之前也做出过类似的承诺，但沙特和其他石油输出国组织(OPEC)产油大国为保护市场份额，继续将产量保持在高位。

美国汽油和超低硫柴油期货上涨也扶助推高油市。美国汽油期货上涨约2%，连续第四日收涨，超低硫柴油收高，扶助提振油市的人气。

此后因出现供应过剩日益严重的迹象，油价回吐涨幅。据了解数据的交易商称，市场情报公司Genscape报告，截至11月20日当周，美国原油期货交货地库欣原油库存增加220万桶。调查的分析师预计，美国上周原油库存大约增加110万桶。

Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“油市最主要的担忧是库存水平不断增加，尽管炼厂开足马力生产，但库存问题仍没有得到缓解。”

周五公布的数据显示，对冲基金和其他大型投机商将美国原油多头头寸减少至8月以来最少。

惠誉旗下研究机构BMI认为，随着持续低油价致使美国一小部分高成本页岩油产商被淘汰，目前油市需要实现结构性再平衡；这并不是欧佩克不减产策略的本意，不过它符合原油供需基本面的现实情况，因此未来一段时间油价依然不被看好。

业内刊物The 7:00’s Report的联合主编Tyler Richey说道，“大约一年以前，欧佩克宣布该组织不会调整产量目标以作为对原油价格下跌而作出的回应，并称其主要目标已经从影响油价转为保护自身的市场份额。其结果是，当时的原油市场波动性大幅上升，从而最终导致油价遭遇了历史上最严重的卖盘之一”。

Tyler Richey指出，“目前，并无迹象表明欧佩克将在本周采取任何行动，但我们对一个事实持警惕立场，那就是该组织可能会再度尝试对美国发起‘猛击’，从而在纽约商业交易所周四因感恩节假期而休市期间给能源市场带来一场浩劫。”