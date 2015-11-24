欧元/美元跌至平价？不能只盯着利率

近几周来欧元兑美元大幅下跌，主要原因是投资者预计欧洲央行和美国联邦储备委员会（简称：美联储）的利率政策将出现分化。



但这种货币政策的分化是否意味着欧元兑美元将跌至平价，投资者看法分歧。周一欧元报1.06美元左右。



投资者在最近几周加码做空欧元。然而，一旦欧元汇率短线上扬迫使部分做空者放弃押注，那么欧元很容易出现反弹。不过欧元空头头寸的总体规模仍低于今年早些时候触及的水平。



几个因素或许会限制欧元的下行空间。首先，欧洲出口商的强劲表现意味着对欧元存在持续的需求。再者，投资者已经消化了欧洲央行和美联储的货币政策将出现很大程度分化的因素。而且历史经验表明，美国加息和欧洲降息并不一定意味着美元走高、欧元下跌。



这些争论凸显出利率预期和外汇汇率之间的关系：从理论上看，利率走高就意味着汇率走强，然而两者之间的关系通常要比这种教科书式的论断复杂得多。



汇丰(HSBC)美国外汇策略主管马厄(Daragh Maher)说，由于欧洲央行在印钞票，而美联储加息在即，市场对欧元兑美元汇率渐渐形成一个共识。



马厄说，但必须承认的是，市场会在某个时刻完全消化欧洲央行和美联储的举动；汇丰认为市场已经消化了。汇丰预计，欧元不会继续大幅下跌，到2016年底前将回升至1.20美元左右。



不过，许多投资者还在押注欧元进一步下跌。但是，即使他们也承认，要使欧元继续下跌，仅凭美联储和欧洲央行行动方向相反还是不够的，大西洋两岸利率相背离的速度必须快于当前市场的预期。



当前的期货价格显示，投资者预计到2016年底前，美联储将三次加息，每次加息幅度0.25个百分点，这一加息速度相对来说较为缓慢。与此同时，正在应对超低通胀的欧洲央行料将小幅下调利率。



管理着4,000亿英镑（合6,077亿美元）资产的投资管理公司Insight Investment外汇主管兰伯特(Paul Lambert)说，市场的预期是，美联储在首次加息后很长一段时间内不会再有什么举动；但更可能的是，美联储会采取行动。



兰伯特认为，美国经济足够强劲，可以支撑2016年比市场预期更大的加息。他预计，随着欧洲央行也推出比投资者当前的预计更大的经济刺激方案，欧元将在明年3月或更早的时候跌至与美元平价。



美联储官员已经指出，12月份可能是金融危机以来美国首次启动加息的时间点。与此同时，欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)多次暗示，该央行下个月将降息或者是加大购债刺激项目的力度。



如果美联储和欧洲央行都按上述说法推进，那么将意味着20多年来第一次出现美国、欧洲利率同月之内背道而驰的景象，也是欧元问世以来的首次。上一次是在1994年5月，即欧元面世的五年前，当时美联储上调了利率，德国央行则宣布降息。



然而那时，美元兑德国马克实际是贬值的。事实上，美联储启动加息时美元反而常常贬值。比如，美联储上一轮加息开始于2004年6月，在头六个月里，欧元兑美元从1.21美元左右升至超过1.35美元，延续了始自2002年的数年涨势，当时欧元正逐步为国际市场所接纳。



考虑到投资者们为加息已经准备了很久，一些分析师预计类似的情景会重演。



其他人士则对于过度引用历史持谨慎态度。



管理140亿美元资产的外汇投资管理机构Millennium Global Investments的联席投资主管Lisa Scott-Smith表示，不存在两个完全一样的周期。



她说，1994年，也就是东西德统一后不到四年，尽管受到利率调整影响，德国的利率和政府债券收益率却仍高于美国国债收益率，在一定程度上限制了美元的吸引力。



这一次，同样有多个因素在支撑欧元。



德国强大的出口经济帮助欧元区实现了持久的经常账户盈余，也就是出口多于进口。这意味着在海外销售商品的欧元区企业需要将利润兑换成欧元才能带回本土。根据欧洲央行的最新数据，欧元区9月份经常账户盈余攀升至八个月最高点298亿欧元（约合317亿美元）。



在过去两年的大部分时间里，经常账户盈余的影响力被资本账户赤字压倒了。但在3-10月份，随着货币政策背离的受关注程度减弱，经常账户盈余对欧元的提振作用又显现出来。



在这之后，欧元表现出了避险货币的倾向。8月份全球股市暴跌时，欧元飙升。兰伯特指出，股市可能再次出现暴跌，对于他给出的欧元/美元将迅速跌至平价的预期来说，股市暴跌将是主要风险之一。