前方高能！FED今晚或出台大动作 黄金或重温1064噩梦

周一(11月23日)欧洲时段盘初，现货黄金延续上周五(11月20日)下跌趋势，金价重返1080下方，短线看来多头想要扭转趋势基本无望。况且本交易日最新消息显示，美联储有望在今夜上调贴现利率，提升了美联储在12月17日会议上加息的概率。即使金价反弹，但料也只是诱多，反弹之路或很快遭遇“腰斩”。

上周保持宽幅震荡。尽管法国巴黎恐怖事件推动了黄金一度反弹，但每一次冲高很快遭遇卖盘.无论是周一上探1098的跳空高开，还是周五延续性上涨，都未能有太大的收获，金价反弹之后再次走弱，周K线报收五连阴。主要因加息利剑高悬，黄金低迷走势或是加息前的大势所趋。

美联储今晚或出台大动作 美元或永闯100大关

美联储储备系统管委会今日将举行闭门会议，唯一需要考虑的是“由管委会决定美联储储备银行收取的优先利率和贴现利率。”

在9月举行的同样闭门会议上，美联储讨论了提高贴现利率，贴现利率上升将推动美元上扬。其中12家地区性联储中的8家联储呼吁提高贴现利率。本交易日将有更多联储支持加息。

这将暗示美联储利率正常化进程已经开始，美联储将在12月16日会议上加息，引发美元上行。

而从美元走势来看，美元本交易日最高上行测试99.98，一度逼近100大关。若美联储晚间真的上调贴现利率，美元突破100历史性大关并不是危言耸听，黄金则可能打开跌向1064(11月18日低点)下行空间。

美联储官员“鹰风阵阵” 黄金“寒风刺骨”

美联储储备系统管委会今日将举行闭门会议，唯一需要考虑的是“由管委会决定美联储储备银行收取的优先利率和贴现利率。”

在9月举行的同样闭门会议上，美联储讨论了提高贴现利率，贴现利率上升将推动美元上扬。其中12家地区性联储中的8家联储呼吁提高贴现利率。本交易日将有更多联储支持加息。

这将暗示美联储利率正常化进程已经开始，美联储将在12月16日会议上加息，引发美元上行。

美联储储备系统管委会今日将举行闭门会议，唯一需要考虑的是“由管委会决定美联储储备银行收取的优先利率和贴现利率。”

在9月举行的同样闭门会议上，美联储讨论了提高贴现利率，贴现利率上升将推动美元上扬。其中12家地区性联储中的8家联储呼吁提高贴现利率。本交易日将有更多联储支持加息。

这将暗示美联储利率正常化进程已经开始，美联储将在12月16日会议上加息，引发美元上行。

黄金本周再次刷新五年半低位，金价在本周后半段似乎有一些回暖的迹象。但整体来说，本周市场仍然保持悲观的态度。黄金本月已下跌5.0%，今年以来的跌幅达8.5%。

黄金目前投资情绪也极端恶化。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月20日)公布的周度报告显示，截至11月17日当周，因金价跌至近6年低位，Comex黄金期货及期权净头寸转为净空。

具体数据显示，截至11月17日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少30519手，净头寸转为8989手净空合约，为8月初以来首次转为净空。

随着上周国际现货黄金刷新逾5年来的最低水平，投资者也正在加速撤离该市场，同时包括巴克莱(Barclays Plc)在内的投行均预期金价还有更大跌幅。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师指出，该机构预计黄金价格将会在今后12个月内达到1000美元/盎司的水平。

高盛指出，在未来12个月内，美联储方面渐进式的加息将会使美元在今后一段时间内继续走高。这将会在今后一年内进一步压低黄金价格。预计今后一年左右的时间内，黄金的价格将会跌至在1000美元/盎司上下。

与此同时，惠誉集团旗下的BMI Research大宗商品研究全球主管John Davies周三也发布的报告称，在未来美联储加息、美元走强之后，金价可能在明年上半年跌破1000美元关口，意味着黄金重新变回三位数价格的大宗商品。

另外，据彭博社上周五(11月20日)公布的最新调查显示，因美联储在会议纪要中表示或于下个月加息，黄金交易员、分析师看空本周金价走势。

在接受调查的26位黄金交易员及分析师中，9人看涨(35%)，13人看空(50%)，4人看平(15%)。

后市分析：关注FED是否上调贴现利率 若为“YES”黄金或跌至1064

过去，将近一个月的时间，贵金属市场的表现都格外的低迷，中途几乎没有出现过太大的反弹，10月份用一个月的时间上演了自1105到达1190的“轮回”，

之后11月非农就业数据的大幅利空，再次将空头推向了“高潮”，远远超过预期以及前值的就业人数，耶伦更加肯定的加息预期，每一次的消息几乎一边倒的利

空贵金属市场，这为已经蓄势已久的美元起到了助力的作用，现在市场仍然没有看到可以支撑黄金价格上涨的理由，除了跌的比较多之外。

此次，贵金属市场的低迷已经超出了大多数人的预期，虽然加息还没有确切的消息可以证明就在12月，而这种火药味十足的气氛已经也让整个市场变的沸腾。本交易日最新消息称，美联储有望在今夜上调贴现利率，这则消息提升了美联储在12月17日会议上加息的概率。若预期成真，黄金跌势或在所难免。金价在跌破1170支撑后或加速跌至1064水平。若预期为不实，黄金则可能开启微反弹模式，再度重返1080上方，并可能逼近1085阻力。