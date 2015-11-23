欧元/美元（欧元美元）技术分析2015年，22.11 - 29.11

在每天的时间表的价格是在下面的图Ichimoku云下方的'逆转'线Sinkou跨度的支撑和阻力以下级别的主下跌趋势：

关键阻力位 1.0829

关键支撑位 1.0461。

价格突破了1.0616 由上至下的趋势延续了支撑位。





D1（价格在每天的时间内） - 向下击穿：





图Tenkan-sen线是图Kijun-sen线在下跌趋势的延续之下。

这些指标指向AbsoluteStrength价格的多向运动。

'Probojnaja'Chinkou跨度线是以下的价格和其方向表示向下突破。

'逆转'线Sinkou跨度（作为一目云和主下行链路和上行初级之间的虚拟边界的边界中的一个）比价格高得多。

最近的1.0616关键支撑水平和1.0461。

围绕关键阻力位1.0829和1.1494。









D1如果价格突破了1.0461的支撑位在日线收盘，下跌趋势将继续，而不多方向的组成部分。

D1如果价格突破了1.0829的阻力位在日线关闭，我们将看到一个向上的运动为本地二级市场反弹的主要上升趋势与关键阻力位的突破的好机会。

D1如果价格突破了1.1494的阻力位在日线收盘，这意味着价格变动在主上升趋势的逆转。

如果不是，则价格将在不同的方向移动，在水平之间的信道。





建议长：每日观察价格阻力位1.0829与买盘的可能开放的交汇点。

建议做空：在1.0461支持穿透等级可​​以打开一个卖单。

交易综述：下跌趋势



阻力位 支撑位 1.0829 1.0630 1.1494 1.0461

























摘要：价格运动下降





趋势：下降探头