"纠结"：A股"震荡不休" IPO重启能否选择方向？

周五(11月20日)，股指期货交割日，A股依然震荡不止，围绕3600点反复拉锯。两市共138只个股涨停，成交量较上一交易日明显增大，重回万亿大关。目前的行情对于投资者来说实为"纠结"，下周IPO重启后能否选择方向？

今天两市微幅高开，沪指开盘后震荡上行，10点左右冲高回落，临近午盘沪指下挫翻绿，午后开盘，沪指震荡上扬，临近盘尾券商股杀跌，沪指短暂翻绿后小幅回升。创业板盘尾站上2800点。盘面上，题材股活跃，黄金概念领涨，家具概念活跃，券商板块领跌，两市近140股涨停。

截止收盘：沪指报3630.5点，涨13.44点，涨幅0.37%，深成指报12702.03点，涨93.19点，涨幅0.73，创业板报2800.15点，涨29.40点，涨幅1.06%。成交量方面，沪市成交4139.1亿，深市成交6656.0亿，两市共成交10795.1亿元。

板块个股：券商板块跌幅居前，西部证券跌逾4%，东兴证券、山西证券、兴业证券跌逾3%。赛马概念走势疲软，九龙山跌停。保险板块走弱，新华保险跌逾1%。虚拟现实走势强劲，爱施德、深天马A、水晶光电等6只个股涨停。航空板块走强，德奥通航涨停，成发科技涨逾8%。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余128.90亿元，占比99%。截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余100.32亿元，占比95%。

值得注意的是：今日沪股通早盘为净流出，之后逐渐转为净流入，截止A股收市，沪股通每日额度剩余128.90亿，占比99%，净流入1.1亿元。

资金面：11月19日，沪市融资余额报7236亿元，净流入55亿元，融资买入533亿元，减少83亿元。深市融资余额报4856亿元，净流入83亿元，融资买入542亿元，减少1亿元。两市融资余额合计12092亿元。

股指期货：今日是期指交割日，三大品种走势略显分化，沪深300期指、上证50期指震荡下跌；中证500期指稍显强势，红盘震荡。截至收盘，IF1512跌0.64%，IH1512跌0.57%，IC1512涨0.44%。

分析师观点：分析师称，今日大盘继续窄幅震荡，热点有所分化，赚钱效应逐渐减弱，两融数据增速已开始出现平缓的迹象，市场观望氛围上升，预计下周IPO重启可能对市场情绪形成短期扰动，股指将出现方向性选择。

“确实没有一些重大的刺激，指数还是维持震荡，等待IPO重启后重新选择方向。 ”国都证券策略分析师肖世俊称。

IPO重启 市场能否选择方向？

按照时间表，11月20日，读者传媒等已过会的10只新股将发布招股说明书。机构估算，IPO首发冻结资金或将接近1万亿元。

眼下IPO新规实施在即，此次的十只新股可谓是旧规定下盛宴的末日狂欢，昨天10只灵活配置型基金成立合计募集资金210.7亿元已经率先做好享受盛宴的准备。旧制度体系下的IPO首发冻结资金或将接近1万亿元，万亿的吸血效应或将促使市场的资金面短期陷入偏紧的状况。

中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；

证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

民生证券研究院执行院长管清友判断称，最近一次重启IPO资本市场重要的制度改革已经非常坚决在推，比如预交款制度在推。注册制改革肯定对增量和存量都会产生影响。