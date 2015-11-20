美元黯然回落欧元趁机反弹 高盛警告称原油恐将暴跌

周四(11月19日)美市盘中，因隔夜凌晨公布的10月FOMC会议纪要基本符合市场预期，美联储(FED)12月加息预期概率几乎维持不变，美元日内开始回落并跌穿99关口。一方面，部分美元多头选择获利了结。另一方面，美元在美联储下月加息来临之际，开始出现金融市场常有的“买消息，卖事实”动作。由于美元指数全线回撤，以欧元为首的非美货币经过争夺后还是延续日内稍早的反弹行情。大宗商品方面，随着美元走软，现货黄金反弹至1080美元/盎司上方，美国WTI原油则承压于供应过剩忧虑继续低位徘徊。高盛警告称大宗商品价格将在更长时间内维持在更低水准，这促使高盛在未来12个月低配大宗商品。

初请向好但美联储会议纪要未进一步强化加息预期 美元因多头获利了结而回落

据周四公布的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数依然位于40年低位附近，且连续37周处于30万人以下，创史上最长周期。今天的报告暗示就业市场仍稳健复苏，继续向充分就业挺进。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国11月14日当周季调后初请失业金人数减少0.5万至27.1万，前值27.6万。

美国劳工部在报告中称，今年7月中旬，美国申请失业金人数曾跌至25.5万，为20世纪70年代以来最低。

由于需求改善，美国企业雇主们倾向于留住员工，因为随着就业市场趋紧，雇主们难以雇到技工。就业市场的稳健，足以支撑美联储启动近10年的首次升息。

数据公布之后，路透社点评称，美国初请人数符合预期，较上周出现下降，为连续37周处于30万人以下，创史上最长周期；四周均值仍接近42年低位，这通常是就业市场健康的信号，尽管全球增速放缓但美国劳动力市场仍较为强劲，该数据或加强美联储12月会议上加息信心。

据CME数据显示，美国初请数据公布后，美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为72%，此前为68%。

10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。

会议记录显示，在今夏和初秋美国市场动荡和中国股市崩跌令美联储感到不安后，“大部分”决策者感到升息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。

纪要显示，美联储政策制定者们在10月声明中特别强调12月会议上加息“可能是适宜的”，且多数委员赞同将采取循序渐进的加息路径。

不过，两位票委表示担忧，这一措辞转变“或被误解，因其发出过强的暗示”。

该纪要也显示，美联储官员们预计，当前短期均衡实际利率位于零附近，而长期均衡利率可能仍低于过去几十年的水准。

巴克莱（Barclays）在周四的报告中写道，联邦公开市场委员会（FOMC）10月会议纪要显示，美联储可能在下个月加息，但决策者可能比以前所认为的更加分裂。巴克莱指出，周三下午公布的纪要不及10月货币政策会议后的声明那样鹰派。

巴克莱经济学家指出，“我们相信委员会内部的分裂和我们预期的通胀温和上升的路径将导致美联储比预期更慢地加息。我们预期美联储2016年仅加息三次。”

法国巴黎银行指出，FOMC12月28日的会议纪要传递出的信息显而易见，即如无意外冲击令经济前景受到影响，美联储将于12月加息。

该行指出：“先前部分委员们担忧就业疲软将持续更长时间，不过10月份就业人数强劲增长，且薪资有所提升之后这一忧虑或已消散。”

法巴表示，整体上而言，会议纪要符合我行预期，即10月就业刚发布之前基调大致均衡，且释放出美联储准备加息的明确信号。

在美联储纪要公布之后，美元指数意外不升反跌，汇价并未能够成功突破100大关。日内美市盘中，汇价弱势盘整，并一度跌穿99整数关口至98.90。

偏于鹰派的美联储(FED)会议纪要并未能够推动美元突破100整数大关，彭博技术分析师Sejul Gokal周四在最新的分析中指出，RSI背离暗示美元指数短线面临回调的风险。

彭博技术分析师Sejul Gokal表示，“美元指数出现短线见顶迹象。RSI指标(相对强弱指标)出现看跌背离迹象。最近的9日RSI指标被没有能够随美元创出新高，暗示汇价面临回调风险。”

国际知名投行高盛(GoldmanSachs)指出，美联储维持12月加息几率。美元由于出现“卖事实”，日内维持跌势。

不过，巴克莱(Barclays Plc)驻新加坡的亚洲外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称，“我认为当前基本面没有变化，只不过在会议纪要公布后出现了少量获利了结现象，美元轨迹并没有发生任何改变。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周四在最新的一份报告中也称，尽管美联储会议纪要后美元全面下行，但是纪要内容符合市场鹰派预期，因此，美元仅仅是暂时性的调整，但短期内美元因多头平仓，兑欧元或面临进一步下跌风险。

从本次会议纪要来看，最终结果并未超乎市场预期的鹰派程度，这导致美元在纪要公布后部分多头选择平仓离场，导致美元回落。欧元/美元短线或面临更多空头回补。从日内公布的欧洲央行(ECB)会议纪要来看，欧银在12月3日扩大QE购债规模仍存在很大不确定性因素，这可能令欧元空头稍感失望。

欧元无视欧洲央行鸽派基调 趁美元走低借势反弹

欧洲央行(ECB)周四公布的10月政策会议记录显示，欧洲央行再度无法现实通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。

欧洲央行在10月22日的会议上称，尽管欧洲央行的量化宽松政策正在发挥作用，但没能从外部获得助力，因政府的改革的令人失望，而且欧盟执委会的投资计划缺乏动能。

欧洲央行表示，要么不得不承认无法达成目标，要么就需要采取更强力的措施，可能是更广泛的工具。这凸显了欧洲央行管委会内部的争论。

欧洲央行重申了其此前的立场，即做好了采取行动的准备，并将在12月3日的会议上再度审视其政策。

周四美市盘中，由于美元未能从美联储发出的准备行动的信号中获利，欧元/美元延续隔夜反弹之势，最高触及1.0742。

法巴银行在今天的一份报告中称，从美联储隔夜公布的会议纪要来看，市场对于美联储的升息前景没有动摇。这也验证了市场目前的共识，即美联储12月升息前景不会受到意外冲击，以及未来的升息的步伐将逐渐进行。

该行认为，随着首次升息时间愈加临近，因此美联储将越来越多的谈及未来的升息步伐。虽然会议纪要没有特别提及美元前景，但是我们认为美元的上升步伐，可能也会成为美联储未来升息步伐的一个重要的影响因素。

该行预计，在美联储会议纪要之后，美元全面下行，欧元/美元则趁机反弹至1.07上方，但是这可能是受到获利了结所驱动。根据我行外汇头寸分析团队，美元净头寸目前处于较低水平，但是不会永远持续下去。

大华银行在周四的报告中指出，欧元/美元自昨夜低位1.0615处快速反弹，表明该货币对可能接近构筑一个短期的底部。报告还指出，然而有关该货币对任何的上行，只能视为反弹修正的一步，切记不可持续追高。

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇分析师Jane Foley表示，“整体而言，预期其它主要央行的宽松货币政策预期将促使美元在2016年温和走高，但美联储自身的收紧货币政策周期步履和时间将决定美元涨势的范围和力度。我们认为欧元/美元在3个月内可能跌至1.05。未来9-12内，该货币对可能跌至1.04附近。”

德国商业银行固定收益部首席分析Karen Jones认为，“欧元/美元1.0630低位尚未得到日线RSI指标确认。技术指标出现底背离，暗示汇价短线下跌动能可能得以削弱。但我们认为，从4小时图和13浪走势来看，欧元/美元反弹可能遭遇逢高抛售，预期汇价将延续跌势至1.0520(4月低位)和1.0457(3月低位)。若汇价跌至该水平，空头可能选择获利了结，欧元/美元届时将出现止跌。”

大宗商品市场基本持稳 投行警告称价格恐将再刷新低

随着美元走低，现货黄金日内于北美时段突破1080美元/盎司，最高触及1084.42美元/盎司。

汇丰银行（HSBC）在周四的报告中称，黄金可能企稳，至少在短期，市场目前似乎在很大程度上消化了美联储12月加息。

汇丰银行表示，基金经理已削减了持有的黄金净多头，为美联储加息做好准备。该机构称，“这可能解释黄金在FOMC纪要利空消息后并没有下跌。这使我们认为，金价至少在近期将震荡走高。”

三菱集团(Mitsubishi)指出，“随着欧洲央行在数周后的12月宣布扩大QE，这将推动美元兑欧元和其他货币上涨，而市场也预期美联储将在12月中旬加息，黄金将面临更大的阻力。我们认为，黄金将最终守稳1000美元大关，实物需求将在该水平涌现。尽管如此，黄金测试支撑可能产生一系列更低的低点。我们认为黄金近期的支撑位于1045水平，这里是黄金2010年经历的一个技术转折点。”

美国WTI原油期货日内在41.25-42.37美元/桶区间交投，美市盘中扩大跌幅至42美元/桶之下，交易商称之前GENSCAPE报告11月17日当周库欣原油库存增加240万桶。

市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。高盛周四称，油价出现“大幅下滑”的风险非常大。

“未来几个月预期美欧温暖的冬季天气将削弱对取暖油的需求，”高盛表示，并称这“将可能成为实货市场调整的触发因素，将油价推低至现货成本水平，我们估计可能在20美元/桶左右。”

近期针对布伦特原油和西德克萨斯中质油(WTI)，行使价在35美元/桶的3月看跌期权头寸大增，表明交易员与高盛的看法一致，也预计布伦特和WTI油价会在未来几个月下滑。

11月10日以来，行使价在30美元/桶的WTI原油看跌期权头寸已增长一倍多，但布伦特原油看跌期权头寸仍维持在相对更为温和的水平。这与市场普遍预期相符，意味着尽管中期整体油价仍然承压，但WTI油价将比布伦特油价的下跌速度更快，跌幅更深。

全球知名投行高盛(Goldman Sachs)在周四的报告中称，大宗商品供应的调整并不充分，需求或者不足以抵消供应的这种缓慢调整，或者全面下降，未来12个月将对大宗商品资产维持低配置。

高盛同时预计，大宗商品价格将在更长时间内维持在更低水准，促使高盛在未来12个月低配大宗商品。

不过，该行还是认为，“一旦商业周期转入下一个阶段——复苏，大宗商品回报率将大大改善。”