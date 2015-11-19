发改委专家：担心美元危机恐重演

中国国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生周三(11月18日)表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。

张燕生在“财经年会-2016预测与战略”上谈到美国政策时表示，美国在去年10月量化宽松退出，有学者预测，今年12月有可能会进入到加息，而且这个加息的周期会持续多轮，并带来美元升值，进而带来美国出口下降和美国制造业回归进程放缓。

张燕生认为，加息以后美元越来越贵，美国的出口将越来越困难，美国的制造业回归越来越缓慢，并担忧会不会出现上世纪80年代的美元危机。

张燕生在2011年曾介绍，从1980年到1985年，美元的汇率实际上经历了美元危机。

从1980年到1985年，美元连续升值了5年，升值幅度达30%之多，结果导致美国财政赤字剧增，对外贸易逆差大幅攀升。