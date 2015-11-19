发改委专家：担心美元危机恐重演

中国国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生周三(11月18日)表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。
张燕生在“财经年会-2016预测与战略”上谈到美国政策时表示，美国在去年10月量化宽松退出，有学者预测，今年12月有可能会进入到加息，而且这个加息的周期会持续多轮，并带来美元升值，进而带来美国出口下降和美国制造业回归进程放缓。
张燕生认为，加息以后美元越来越贵，美国的出口将越来越困难，美国的制造业回归越来越缓慢，并担忧会不会出现上世纪80年代的美元危机。
张燕生在2011年曾介绍，从1980年到1985年，美元的汇率实际上经历了美元危机。
从1980年到1985年，美元连续升值了5年，升值幅度达30%之多，结果导致美国财政赤字剧增，对外贸易逆差大幅攀升。
美联储(FED)周三发布的10月会议记录显示，支持12月加息的决策者占多数。纪要显示：“多数与会者同意，加息触发条件到下次会议召开时很可能就满足了。且部分人感觉这些条件当时就已满足了。”
在美联储10月会议结束后的声明中，联储决策者明确表示，定于12月15日-16日的下次政策会议将会考虑加息。这个异常直接的信号，帮助提振了投资者对美联储启动近10年来首次加息的预期。
张燕生表示，美元升值，大宗商品价格的下跌，对资源出口国以及对世界经济的影响恐怕是长期的；发展中国家和新兴经济体正面临着严峻的考验。
他并指出，从世界经济史的数据中可以看到一个规律：凡是全球化时期，外贸的增长明显快于经济增长，外贸充当拉动世界经济增长的重要引擎；凡是去全球化时期，外贸的增长都很不好，外贸拉动经济增长的引擎熄火。
张燕生称，今年前10个月中国外贸在全球的份额，从去年底的12.4%上升到13%，也就是说全球外贸的形势很不好。