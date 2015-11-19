海外投资者对黄金避之不及 唯中国消费者趋之若鹜

随着近期黄金价格重启凶猛的跌势，并于周三(11月18日)刷新1164美元/盎司的逾5年半新低，当前几乎所有地区的投资者都在减持黄金。然而，部分中国消费者却仍将黄金视作最佳资产，之前中国股市的大跌深深刺痛了投资者，并趋势中国消费者大笔买入黄金。

中国此前就已经是与印度并驾齐驱的世界最大的黄金消费国，今年5万亿美元的股市崩盘、楼市过度开发、人民币贬值刺痛了中国投资者，使他们投入黄金的怀抱。虽然金价连续第三年下跌，但也未能阻止投资者的购买热情，其中的部分原因是几乎没有其他具有吸引力的资产保值选择。

今年36岁，在服装零售业担任经理的Hu Jingjing透露，她在北京一家珠宝店以7865元人民币（1232美元）的价格购买了30克的金条。她表示，由于股市波动性太大，储蓄又因为人民币贬值受到侵蚀，这一年投资很难。她认为，黄金不会再进一步下跌，如果价格上涨，她还可以出手抛售。

香港金银业贸易场监事长张德熙表示，由于没有很多替代选择，投资者依然偏好黄金。他预计今年中国大陆的黄金消费量将超过2013年创下的历史纪录。金银业贸易场会员包括全球最大的上市珠宝连锁店周大福珠宝集团和周生生集团。

数据显示，上月中国内地从香港的黄金净进口规模跳增至19个月高位。

中国黄金协会估计，第三季度的黄金需求，尤其是金条和金币的需求扭转了6月份以前的下行态势，实现大幅上涨，并将今年前九个月消费量推升至813.9吨，较上年同期上升8%。

中国黄金协会副会长张永涛估计，全年黄金需求可能升至高达1000吨。根据印度Gitanjali Gems Ltd.估计，该水平将与印度的预期消费量基本相当。

另一方面，数据还显示，今年上海黄金交易所的黄金交割量大有赶超2013年历史高位的趋势。11月2日至11月6日也就是2015年的第四十三周中，上海黄金交易所的黄金交割量为44.9081吨。今年至今SGE累计的交割量为2220.5904吨，已经超过去年全年交割量。