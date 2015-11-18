亚洲货币普遍下跌 印尼盾触及6周低点

周三（11月18日）亚太时段，印尼盾兑美元触及6周低点，之前印尼央行调降银行印尼盾法定准备金率以增强银行放贷能力，通过这种方式放宽政策。此外多数亚洲新兴市场货币下滑，因市场对美联储（Fed)下月升息的预期变得越发强烈。

日内人民币兑美元跌至逾2个月来低点，因美元指数触及7个月高位，且人民币兑美元中间价下调。

印尼盾兑美元贬值0.2%至13775，为10月8日以来最弱，印尼进口商的美元需求令本国货币进一步承压。

本周二（11月17日）印尼央行调降银行法定准备金率，指标利率则是维持不变，央行认为货币政策有进一步宽松的空间。然而分析师称，美联储（Fed）升息前景引发资本外流疑虑，料将限制印尼央行下调政策利率能力。

瑞典北欧斯安银行(SEB)驻新加坡亚太策略主管Sean Yokota预计，2015年底之前，印尼盾兑美元将贬值至14700，在2016年将更进一步低见15500。印尼盾兑美元年内9月曾触及14730，为1998年7月以来最弱水平。

印尼盾也是今年目前为止表现倒数第二的亚币，兑美元累计跌幅已深达10%。

印尼央行将在12月17日举行下一次货币政策会议，时间距离美联储宣布利率决议后仅有数小时。外界普遍预期届时美联储将做出其近10年来的首次升息决定。