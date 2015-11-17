巴黎事件被消化，美元加息依然是重头

来源：原创 作者：投资李哥

技术面：



"昨天在上周五巴黎惨案后，高开，但随后走势表明，巴黎事件对黄金影响有限，金价重又回落1086.95下方，均线MA5与MA10结构继续看空，macd结构看涨，这就使得黄金在1086附近还有一段时间震荡整理。而4小时布林轨道走平macd结构看空，及均线结构看空，表明日内黄金走势偏空，同时美元指数走势多头雷厉风行，已经攻破99.18并且企稳。后期直指99.82-100.95。

欧元则是该有的反弹都没有看到，加上德拉吉12月欲重申并加大宽松规模，打压了欧元，欧元前途的命运恐是雪上加霜。月线欧元跌破1.0850支撑，当前K线为饱满阴线，下一支撑位1.0461。

英镑也是日线受阻于布林中轨，macd也显得涨势疲态，日内主要关注1.5163支撑是否有效，操作上尽量以1.5213安排做空为最好。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周一收盘上涨235.67点，涨幅1.37%，报17480.91点

标普500指数周一收盘上涨30.08点，涨幅1.49%，报2053.12点

纳斯达克指数周一收盘上涨56.01点，涨幅1.14%，报4983.90点

澳洲联储会议纪要：预计通胀率未来1-2年都将符合目标；

亚洲通胀前景可能会给予进一步宽松的空间；

经济改善的前景已经略微得到强化；

澳洲联储成员们认为，政策需要宽松；

澳元汇率调整并支撑国内产品需求；

经济闲置产能料将在一段时期内持续存在；

亚洲放缓可能比预期的更加顽固；

矿业投资下滑将持续至2017年岁末

澳洲联储：维持利率不变是因为经济前景更加乐观；

通胀温和可能为进一步宽松政策提供一些空间；

“极低”利率为家庭消费和房屋建设提供支持；

澳元因大宗商品下跌而进行的调整，刺激了对澳洲产品和服务的需求；

闲置产能还将持续一段时间，通胀将低于预期；

抵押贷款利率上升略微削弱了政策支持，但整体环境仍宽松

加强监管有助于遏制楼市风险；

就业强于预期， 职位空缺预示经济将持续增长；

未来两年家庭消费将刺激需求明显增长

业内人士：中国央行公开市场周二将进行100亿元人民币七天期逆回购操作。中国人民币兑美元中间价为6.3740，上日收报6.3724，结束连续10天下调的趋势，中国央行间市场七天质押式回购利率开盘报2.2500%，上日加权价收报2.2777%"

今日观点：

综上所述，日内黄金走势偏空，10876.95不破的情况下，做空为主；欧元1.0690下方积极介入空单，关注1.0656，下方目标看至1.0534-1.0009；英镑逢高1.5213进入空单，关注1.5163。

今日思路：

阻力位1086.86、1132.71、1178.47；支撑位1074.04、1061.13、969.61；

1、黄金1095.33不破做空，止损1100.6止盈1086.00、1076.67、1052.74；

2、黄金1086.95不破做空，止损1097.97止盈1074.04、1061.13、969.61；

3、白银14.38不破做空，止损14.51止盈14.17、13.96；

4、加元1.331企稳做多，止损1.3297止盈1.3369、1.3429、1.3524；

5、澳元0.7055企稳做多，止损0.6974止盈0.7117、0.7148、0.7198

6、日元122.98企稳做多，止损121.59止盈123.59、124.20、124.83；

7、欧元1.069不破做空，止损1.0716止盈1.0673、1.0656、1.0534；

8、英镑1.5213不破做空，止损1.5267止盈1.5163、1.5079、1.5026；

9、瑞郎1.0096企稳做多，止损1.0073止盈1.0173、1.0368、

10、镑日186.9企稳做多，止损186.4止盈187.67、188.45、193.93；

11、欧日131.33企稳做多，止损129.94止盈130.63、132.91、133.79；

12、原油40.92企稳做多，止损39.1止盈42.6、44.16、47.39；

13、磅澳2.1452不破做空，止损2.1478止盈2.1356、2.1261、2.1218；

13、美指99.18企稳做多，止损98.05止盈99.82、100.95、101.51；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差