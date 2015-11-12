市场严阵以待FED加息 警惕波动性骤升

倘若美联储(FED)在下个月加息，或许没有多少金融市场人士会感到惊讶，但考虑到12月一般是一年中流动性最低的一个月，此举仍可能刺激市场波动性。

通常在假期季之前，交易商和投资者在12月初封账，导致市场比平常更易受到价格大幅波动的影响。

假如说什么事件能产生市场“轰动效应”，那就是美联储2006年6月来的首次加息。若这还不够，外界还普遍预期，欧洲央行(ECB)料在美联储行动前几天放宽政策，再次祭出新一波刺激举措以抵御通缩。

根据M&G Investments的数据，过去20年，每当美联储加息时，市场消化的可能性都高于70%。联邦基金利率期货合约显示，下月加息的可能性目前为68%。

事实上，12月份所有市场的交投都相对清淡，当月波动性不会特别大。

对美国10年期国债期货交易的分析显示，2013年12月的交易量降至当年月度均值的70%，2014年12月则为86%。从德国国债期货在2011-14年期间的交易状况看来，12月成交量相当于当年月均量的47-80%。

12月路透交易平台上的现汇交易量也出现下滑。2013年月均现汇交易量为1,280亿美元，当年12月的交易量为1,010亿美元，为均值的79%。2014年月均现汇交易量为1,180亿美元，12月交易量为1,060亿美元，相当于月均水平的90%。

就是在这样的氛围下，美联储在12月时可能终将决议加息，迈向政策“正常化”。MarketAxess Europe及Trax营运长Scott Eaton表示：“市场对此早已严阵以待，因此到时可能不会造成很大的影响。”

他指出，尽管如此，交易员可能发现很难在年底建立风险仓位，因此他们会尝试在12月15日之前关闭账簿。美联储若加息，或将促使交易量超出正常水平，从而导致市场出现一些意外波动。

在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭引爆全球金融危机不久后，美联储在2008年末调降利率至近零水准，此后一直“按兵不动”。

一大型银行驻伦敦的首席外汇交易员称，美联储加息可能导致波动性有所升高。

前摩根士丹利(Morgan Stanley)外汇策略主管、现为对冲基金SLJ Macro Partners LLP合伙人的任永力(Stephen Jen)表示，12月16日外汇交易员大多会在岗，这样一个普遍预期的决定不会对交易造成太大影响。

任永力说道：“我不能确定由于日历因素导致流动性较少，是否会导致局面有很大不同，我的预期也可能不准。我们希望了结这件事，给明年一个新的开始，不想继续保持预期。实际上，假如美联储12月不加息，1月市场会波动很大。“