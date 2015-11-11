铁娘子也有“犯晕”时 默克尔恐成压垮欧元的最后稻草

德国目前正身处“严酷寒冬”，因欧盟就债务结构、预算和利率等焦点争得不可开交，总理默克尔(Angela Merkel)手头上有处理不完的棘手问题。

现存的多个领域的分歧和各种“内部较劲”营造着政治和经济的不确定性：法国和德国将在2017年举行大选，英国有潜在的退出欧元区的风险，欧洲央行(ECB)的量化宽松政策的实施等等。

金融市场当前认为，美联储几乎不可避免地将在12月16日结束的货币政策例会上加息，相关预期将压制欧元/美元进一步走软。欧洲央行可能会逐渐意识到他们需要弱势欧元的程度远比自身意识到的更高，这将是推动通胀重回2%适宜水平的关键。

不只是对欧元区的冲击，默克尔的国内施政已造成广泛的国际影响，她对于移民政策“敞开大门”的战略遭到了无情地反对声浪。即便是长久的支持者也认为，默克尔错估了移民政策对于德国福利和政策系统，以及就业创造机能的影响。

默克尔并没有受到即刻的反对，不过她最为强悍的基民盟副手，内务部长托马斯·德梅齐埃(Thomas de Maizière)以及财政部长朔伊布勒(Wolfgang Sch?uble)近日都在提出反抗的声音。

默克尔正当盟友——社民盟头号人物经济部长加布里尔(Sigmar Gabriel)数日前宣称，他将在2017年秋季起来反对默克尔，确认了现在的盟友将很快翻脸成为对手。默克尔的前任施罗德(Gerhard Schr?der)在论及移民配额政策时说，默克尔有心这么做，但却没有实际计划。

很多政治观察家认为，默克尔是具有冷静头脑的领导人，行事之前会深思熟虑，但她10年总理生涯中也有一些不假思索的行动失误。

包括在2008年10月雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)倒闭后，默克尔宣布为所有银行储蓄担保，然而此举没有任何法律后盾。而她在日本福岛核电站泄漏后“愚侠”式地关闭德国的核能事业，非常突兀地颠覆了原有的缜密计划。

柏林的政策公信力也受到攻击，大众柴油排放丑闻，德国的应对方式让人无法信服。而德国倡导的控制预算赤字思维也受到西班牙、葡萄牙、意大利乃至法国的反对，而希腊作为最为敏感的债务国也在其列，希腊也将在未来数周内重订欧盟债务框架。

德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)对欧洲央行(European Central Bank)12月3日决议决定发起新的攻击，因央行可能会延长每月60亿欧元购债行动的期限，或者将已为负值(-0.2%)的存款利率进一步下调。

魏德曼主张物价低迷的主要原因是油价低落，欧元区其实并未受到通缩威胁。后续欧元区动荡的爆点可能来自英国的欧盟成员国身份，在2016或2017年公投之前，这也将是法国可能反对德国观点的潜在议题。

在如此令人窒息的环境中，欧元只有朝一个方向走：那就是下跌。