全球原油巨头预计油价将在未来数月维持低位

世界原油(44.27, 0.40, 0.91%)巨头的高管们周二（11月10日）表示，全球原油供应过剩可能比预期持续更长的时间，这可能在很多月（如果不是好几年的话）里压低油价，尽管世界各地取消原油项目，大幅削减投资。

埃克森美孚（Exxon Mobil），英国石油公司（BP）和道达尔（Total）这样的石油巨头在阿布达比（Abu Dhabi）举行的行业会议上做出了上述表示。石油输出国组织（OPEC）的主要官员称他们预期油价在2016年上涨。

全球大多数巨头削减他们的预算和投资，目的是能够在油价位于60美元低位的时候产生现金流，这种不同观点的对立正是在这样的环境下产生的。

道达尔首席执行官Patrick Pouyanne在会议上表示，“我们并不确定原油将在很多月之后摆脱低价。”

美国页岩油蓬勃发展，OPEC决定不减产与高成本生产商竞争市场份额，这导致全球原油供应过剩，油价在过去的18个月内跌幅过半。

英国石油公司和埃克森美孚石油公司的勘探和生产负责人Lamar Mckey and Jack Williams均表示，低油价将维持一段时间。英国石油公司中东主管Michael Townshend表示，集团认为油价将在未来三年时间里维持60美元/桶附近波动。

比这更为悲观的是，OPEC秘书长Abdullah al-Badri在周二称，他看到原油市场2016年建设的积极动能。

Mckay表示，尽管原油巨头今年削减资本投资高达220亿美元，取消了约80个项目（约为2014年的两倍），但供应过剩持续。

Townshend表示，伊拉克（过去两年世界额外供应的主要来源）明年不可能增加供应。他指的是与伊拉克政府谈判降低明年的投资计划，削减石油巨头的回报，把更多的钱留给预算。他指出，“鉴于合同的方式，很难看到明年大规模产量提高。”

但随着石油行业变得更高效，它正快速学习如何从现有油田获得更多的资源。Mckay表示，“新现实是大型油田将生产更长时间。”

Williams表示，他提高效率的例子是北达科他州（页岩油繁荣中的一个关键州）钻探成本在过去四年降低了36.0%，而产量提高。