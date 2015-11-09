借力全球合作伙伴TCL加速国际化布局

不久前，TCL发布的一张“挺起中国经济脊梁”的海报引发了各界关于“实业兴国”的话题大讨论。在其掌门人李东生看来，企业要完成这一重任，要以实业发展为核心，同时顺应历史形势调整企业战略，布局国际化在全球舞台上实现更新升级。

作为中国第一批走出国门的企业，TCL的国际化成绩值得关注。在2010-2014的这五年中，TCL海外销售收入的增长一直高于整体销售收入的增长。2014年TCL的海外市场实现了470亿的收入，占整体营业收入的47%。现在，TCL的LCD电视销量全球排名第4位，手机全球排名第6位，液晶面板全球排名第5位。在十余年的国际化历程中，与优质合作伙伴强强联合，专注工业能力打造和技术创新强化品牌建设，成为TCL成功实践国际化战略的两大“武器”。

优质合作伙伴强强联合

1999年，TCL正式进驻越南市场，开始了国际化的第一步。2004年，TCL并购汤姆逊全球彩电项目业务和阿尔卡特手机业务，为国际化进程提速。16年的摸索，让TCL积累了丰富的国际化经验，更收获了遍布全球的优质合作伙伴。他们是TCL国际化之路上最重要的资源，是TCL成功打入当地市场、完成品牌建设的最得力助手。

GPC大会上，TCL集团董事长兼CEO李东生与全球合作伙伴合影

“全球合作伙伴大会”已成为国际化企业的必备事项。自2005年第一次在西安举办合作伙伴大会以来，今年已经是TCL的第六次全球合作伙伴大会，来自60多个国家的240多名合作伙伴相聚，共赴年度盛会。依托全球合作伙伴在当地市场的出色表现，TCL品牌的国际影响力不断提升。

连续9年与TCL合作的Harvey Norman是澳洲第一大家居家电连锁。Harvey Norman拥有30余年历史,具有强大的销售渠道，2015年截至8月份提货金额已达1000万澳元，同比增长41%；在中东，拥有超强销售网络的伊朗国有大型家电企业SHAHAB 集团，有着超过50年组装生产电视经验，协助TCL在当地建立了150家经销商和销售网点，让TCL跃居行业第三。在美国，抓住电商平台的发展，借力亚马逊， TCL 2013年与北美倍受欢迎的ROKU合作，联合推出极具性价比的智能电视TCL ROKU TV，2014年实现了30万台的业绩，在全美排名第7。在欧洲、亚洲等等其他地区和国家，TCL也拥有强大的合作伙伴队伍，与他们的携手合作，让TCL的产品得以迅速进入当地市场，建立品牌影响力。

工业能力和技术创新练就品牌实力

走出国门推进国际化的中国品牌越来越多，要想在强手如林的国际上站住脚，在借力强大、可信赖的合作伙伴外，企业的内功更为重要。多年来坚守实业的TCL，通过不断夯实工业能力、专注技术创新，打造了出色的品牌形象，被合作伙伴广泛认可，成为合作的基础。澳洲Harvey Norman的代表在谈及为何选择TCL作为合作伙伴时表示：“一个是看工业能力即生产能力，TCL在包括波兰的世界各地都建立了工厂；另一点是因为TCL是中国在国际化出发和发展中最早的品牌。而且，TCL提供丰富的创新产品、产品品质可媲美三星、LG，价格更为实惠，为澳洲的消费者带来更多多样化的选择。TCL在澳洲的口碑非常的好。未来将会把洗衣机、空调等更多的TCL产品介绍给澳洲消费者。”凭借出众的产品品质、良好的口碑，TCL在澳洲市场发展越来越顺畅、越来越快。

澳洲 Harvey Norman代表表示选择TCL是看重其工业能力

伊朗SHAHAB 集团代表则从品牌层面给予了TCL高度评价。他在接受采访时表示：“目前伊朗彩电市场正在经历新一轮洗牌，将在日韩品牌和中国品牌中博弈。我们选择中国著名的消费电子公司TCL是因为TCL给消费者传递着高价值、科技感和高性价比，提供着最好的产品设计，并且非常愿意去倾听消费者的需求。他同时表示：“TCL努力引领中国创造的潮流，给予消费者一种创新生活的方式，正如TCL的口号是Creative Life。这一品牌价值和产品品质在有着7000万人口的伊朗市场中，与4000多万的中产阶级的消费需求是一致的。在伊朗我们就是TCL的代言人，只要有TCL的地方就有我们的存在，我们要让更多的人知道TCL是中国的可靠品牌。”目前TCL在伊朗拥有150家经销商和销售网点，影响力跃居行业第三，成为中国彩电第一品牌。

伊朗SHAHAB 集团代表则从品牌层面给予了TCL高度评价

TCL以自身的工业能力和品牌价值不仅赢得合作多年的合作伙伴们的信赖，与TCL刚建立合作关系的伙伴们同样信心满满。沙特阿拉伯上市公司United Naghi，业务涵盖交通运输、电子及制造等行业，代理的品牌包括劳斯莱斯、宝马、路虎、LG、欧莱雅等众多国际一线品牌，2014年与TCL建立了合作。在一年的时间里，TCL空调就已经位列当地市场的前20。United Naghi代表表示：“中日韩品牌产品质量本身差距越来越小，品牌差异更多体现在价格上。中东地区因为互联网进入比较晚，消费者在选择产品时摆在第一位的是品牌力。TCL看到了海外市场上品牌的重要性，李董非常有远见，在他的带领下，未来潜力无限。”United Naghi代表表示。“20年前LG一直想赶超的日本品牌如今大多已退出相关市场，我相信TCL有能力赶上韩国品牌。”有着丰富经验以及当地资源的United Naghi计划用三年的时间将TCL打造成为当地前五的空调品牌。

United Naghi代表表示：TCL有能力赶上韩国品牌

不断创新的产品来自于对科技、对研发的不懈努力。数据显示，2014年TCL投入39亿用于研发，比2013年增加20%。2014年，TCL共申请专利2971项，其中发明专利2100多项，是中国专利申请数量前五位的企业。这为TCL的国际竞争构建了强大的基础，成为合作伙伴最值得信赖的因素之一。

如今，“国际化”已成为TCL身上最显著的标签之一。李东生在今年的合作伙伴大会上说，TCL的国际化战略将实现全面升级。未来，除了发展原有的全球各地的贸易合作关系，TCL还将在新兴国家市场上发力，通过开发合作新模式，逐步渗透工业能力，打造TCL全球化的工业实业竞争力，让智能化的、更强的工业能力覆盖全球。