黄金1100关口崩塌在即 晚间非农或给予致命一击

国际现货黄金周五(11月6日)亚市盘初微幅反弹至1107美元附近。周四(11月5日)因美国就业数据整体向好，令美联储12月加息概率提高，金价延续此前跌势进一步创下1103美元/盎司的7周低位。同时，银价也是跌破了15美元关口，并刷新14.90美元/盎司的逾一个月低位。

眼下市场即将迎接晚间的美国10月非农数据，普遍预期将增加18万人左右，而经济学家们认为，只要非农不大幅低于预期，美联储就很有可能在12月加息，这将打压金价跌破1100美元大关。

美国就业数据向好 非农或逆转8-9月颓势

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数增加1.6万人至27.6万人，为2月底以来最大增幅，并且高于彭博调查经济学家预测中值26.2万。但经济学家认为，初请失业金人数仍处于低位，预示着非农就业将扭转8-9月的颓势。

数据公布之后，路透社评论称，此次初请数据录得了8个月以来的最大增幅，且升至5周以来的高点，因能源行业裁员人数增幅达到了6个月的最高水平，但是能更好衡量就业市场发展的四周均值数据依旧处于42年以来的低位，表明美国劳动力市场仍旧处于相对健康的水平。

当天两一项数据也显示，美国挑战者企业裁员数据意外下滑，显示美国企业更加愿意留住人力资源。美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四公布的数据显示，作为就业报告的前瞻指标之一，美国11月挑战者企业裁员人数较上月下跌14.2%，前值增长42.9%，企业裁员人数减少至5.0504万，前值为5.8877万。

值得注意的是，昨天公布的小非农--美国ADP就业增长18.2万人，优于市场预期，表明就业市场稳健改善。作为非农前瞻指标，小非农，以及挑战着企业裁员的双重利好已然为周五公布的非农就业数据打下漂亮的一战。

数据公布之后，美元指数继续攀升，现货黄金延续跌势并刷新1103美元/盎司的7周新低；现货白银更是跌破15美元大关，刷新14.90美元/盎司的逾一个月低位。

当前市场普遍预期美国10月非农就业人数将增加18.2万人，高于9月的14.2万和8月的13.6万人，预示着本次非农将走势前两个月的阴霾。同时，失业率将下滑至5%，薪资将增长2.3%。

High Frequency Economics经济学家Jim O’Sullivan表示，虽然首次申领失业救济人数增加，但最近几周和几个月的净趋势依然是下降，预计非农就业增加21万，失业率从5.1%降至5%。

巴克莱银行经济学家Jesse Hurwitz称，首次申领失业救济人数数据说明劳动力市场状况稳固，升高符合“历史波动性”，预计非农就业增加17.5万。

CRT Capital Group指出，首次申领失业救济人数增加“引人关注”，但数量依然足够低，无碍美联储12月份加息。

法国巴黎银行经济学家(Derek Lindsey)没有其他机构那么乐观，其预计10月份非农就业增加15万，失业率不变。他指出，尽管首次申领失业救济人数趋势稳固，但其他劳动力市场指标好转步伐缓慢，例如非农就业。

要让美联储12月加息 非农需要增加多少？

眼下在美联储12月的政策会议前，决策者还将拥有两份非农报告作为参考，而日内就将揭晓第一份，市场分析师表示，即便就业人口增幅低于预期可能也不会排除加息可能性；数据的修正情况也相当重要。

交易员和分析师们指出，虽然美联储并没有表示正瞄准一个具体的数字，其最近的言论似乎已经降低加息的门槛。美联储主席耶伦，副主席费希尔和纽约联储主席杜德利周三(11月4日(同时发声，称美国12月份加息仍有可能。

旧金山联储主席（John Williams）先前曾表示，稳健经济增长“最多只需要10万”的每月新增就业人口。

美国在8月和9月的就业引擎遭到重创，因金融市场动荡不安，且市场担心中国经济的硬着陆可能蔓延至新兴经济体。关键问题是:就业疲弱只是临时性的，还是减速趋势之始?10月的非农报告可能已经提供了答案。

有分析称，根据重要性递减排序，交易员们将依次关注：非农就业人口增加18.5万；两个月合计向上修正至少3.5万；平均时薪增长0.3%；失业率5.1%。

摩根大通的Bruce Kasman预测今年余下时间内，平均每月非农就业增长约17.5万，预期美联储将在12月加息。当美联储于12月15-16日召开会议时，手中将有10月和11月份的就业数据。

High Frequency Economics Ltd.的首席美国经济学家Jim O’Sullivan表示，10月非农就业增长在17.5万以上，“会巩固在12月加息的预期”，并且表明劳工市场有稍微进一步改善。

Evercore ISI驻华盛顿的副董事长Krishna Guha赞同这一观点，他表示如果10月份非农就业增长高于17.5万，将会支持加息。相反，如果涨幅显著较小，会给美联储今年加息的可能增添疑虑。曾担任纽约联储行官员的Guha表示非农就业增长15万至17.5万对于美联储来说将是一个“灰色区域”。

彭博汇编数据显示，芝加哥联邦基金期货市场的价格显示，交易员预测美联储在今年最后一次会议上加息的概率约为60%。该计算假设加息后，有效联邦基金利率平均为0.375%。在美联储主席耶伦(Jannet Yellen)周三在国会表示美国经济“表现良好”之后，市场提高了加息的机率。

三位伦敦交易员表示，美联储似乎对于15万左右的新增非农就业人口感到安心。一些市场人士称，非农就业人口若低于13万将促使市场质疑美联储能否在12月加息。

投资者如何应战非农？

加拿大皇家银行(RBC)贵金属分析师George Gero周四表示，黄金交易员们可能会考虑在美国非农就业数据公布前空头回补。

George Gero指出，目前似乎所有的影响因素都指向对贵金属、尤其是黄金不利的方向。但George Gero认为，在美国非农就业数据公布之前，黄金市场的情绪可能会出现一些缓和。

MarketWatch分析师们表示，过去几周黄金市场的表现强调了金价几乎是完全取决于美联储的货币政策的。如果分析师、经济学家和交易员们都普遍持鸽派态度，那么应该做多黄金，如果出现变化，就像上周那样，市场偏向了鹰派，那么就应该在短期内做空，就是这么简单。”

他们还称，目前黄金市场在超卖的状态中，因此可能出现向1130美元/盎司的回升，下行支撑则在1105和1110美元/盎司水平，但只要市场依然偏向鹰派，金价短期内就更可能走低。

Triland Metals分析师周四表示，周五美国非农就业数据公布后，黄金市场的做空情绪将可能感到疲惫，并使抛售出现一些停歇或空头回补反弹行情。

Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani表示，如果非农就业人数连续三个月低于14万，那么黄金将结束其看空趋势，到那时，美联储的“加息计划”将会泡汤。

Karnani虽然对黄金和白价格看空，但也要注意周五美国10月非农就业报告发布后的空头回补。

他指出，从技术层面来看，1097.70美元对黄金现货来说是一个关键点位，如果价格低于这一水平，那么可能会进一步下降至1082至1067美元。当黄金价格高于1114美元时才能够吸引空头回补。