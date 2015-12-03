主要货币对12月3日交易策略

主要货币对的日内交易策略。内容如下：
欧元/美元：1.0720入场的空头持有，目标1.0458，止损1.0691。
美元/日元：123.00入场的多头持有，目标124.63，止损122.19。
英镑/美元：1.5170入场的空头持有，目标自1.4960修正至1.4857，止损自1.5140修正至1.5000。
美元/瑞郎：可能在1.0144/50做多。
澳元/美元：0.7125入场的多头持有，目标0.7382，止损0.7240。
美元/加元：1.3150入场的多头持有，目标1.3557，止损1.3270。
欧元/日元：133.35入场的空头持有，目标129.62，止损131.11。
欧元/英镑：等待逢高做空机会。
欧元/瑞郎：1.0830入场的多头在1.0805止损。
欧元/加元：1.4233做空，目标1.3993，止损1.4303。
英镑/日元：可能有做空机会。
纽元/美元：0.6640入场的多头持有，目标0.6792，止损0.6570。
欧元/美元：欧银决议之后的第一反应或下测楔形底部1.0507，汇价反抽恐受阻于21日DMA均线1.0681。
阻力位
第一阻力位：21日DMA均线、11月5日高位1.0681/89
第二阻力位：11月19和20日高位1.0739/63
第三阻力位：11月12日高位1.0830
支撑位
第一支撑位：12月2日低位1.0551
第二支撑位：楔形底部1.0507
第三支撑位：3月低位、30年趋势线位置1.0458/29
美元/日元：多空双方在123.76上方有分歧。
阻力位
第一阻力位：11月18日、12月2日高位123.67/76
第二阻力位：8月20日高位124.16
第三阻力位：8月17日高位124.57
支撑位
第一支撑位：11月27日低位122.31
第二支撑位：12月1日低位122.64
第三支撑位：21日DMA均线、12月2日低位122.92/83
英镑/美元：在完成下穿1.5000之前，短线趋势进一步恶化。
阻力位
第一阻力位：11月30日低位1.4994
第二阻力位：12月2日中轴线位置1.5017
第三阻力位：12月1日低位1.5051
支撑位
第一支撑位：12月2日低位、4月升势76.4%的斐波那契回撤位1.4895/88
第二支撑位：11月2-6日跌势100%的斐波那契回撤位、4月21日低位1.4866/57
第三支撑位：4月16日低位1.4813