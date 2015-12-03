主要货币对12月3日交易策略

主要货币对的日内交易策略。内容如下：

欧元/美元：1.0720入场的空头持有，目标1.0458，止损1.0691。

美元/日元：123.00入场的多头持有，目标124.63，止损122.19。

英镑/美元：1.5170入场的空头持有，目标自1.4960修正至1.4857，止损自1.5140修正至1.5000。

美元/瑞郎：可能在1.0144/50做多。

澳元/美元：0.7125入场的多头持有，目标0.7382，止损0.7240。

美元/加元：1.3150入场的多头持有，目标1.3557，止损1.3270。

欧元/日元：133.35入场的空头持有，目标129.62，止损131.11。

欧元/英镑：等待逢高做空机会。

欧元/瑞郎：1.0830入场的多头在1.0805止损。

欧元/加元：1.4233做空，目标1.3993，止损1.4303。

英镑/日元：可能有做空机会。

纽元/美元：0.6640入场的多头持有，目标0.6792，止损0.6570。

欧元/美元：欧银决议之后的第一反应或下测楔形底部1.0507，汇价反抽恐受阻于21日DMA均线1.0681。

阻力位

第一阻力位：21日DMA均线、11月5日高位1.0681/89

第二阻力位：11月19和20日高位1.0739/63

第三阻力位：11月12日高位1.0830

支撑位

第一支撑位：12月2日低位1.0551

第二支撑位：楔形底部1.0507

第三支撑位：3月低位、30年趋势线位置1.0458/29

美元/日元：多空双方在123.76上方有分歧。

阻力位

第一阻力位：11月18日、12月2日高位123.67/76

第二阻力位：8月20日高位124.16

第三阻力位：8月17日高位124.57

支撑位

第一支撑位：11月27日低位122.31

第二支撑位：12月1日低位122.64

第三支撑位：21日DMA均线、12月2日低位122.92/83

英镑/美元：在完成下穿1.5000之前，短线趋势进一步恶化。

阻力位

第一阻力位：11月30日低位1.4994

第二阻力位：12月2日中轴线位置1.5017

第三阻力位：12月1日低位1.5051

支撑位

第一支撑位：12月2日低位、4月升势76.4%的斐波那契回撤位1.4895/88

第二支撑位：11月2-6日跌势100%的斐波那契回撤位、4月21日低位1.4866/57

第三支撑位：4月16日低位1.4813