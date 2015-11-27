加拿大皇家银行2016年交易策略：美元前景看涨 青睐做多美/日

随着2016年脚步的临近，日前包括高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞信(Credit Suisse)和瑞银等国际大行陆续发布2016年最佳交易策略，加拿大皇家银行(RBC)也公布明年了明年的汇市交易策略，该行对美元前景依然看涨。

RBC在周五(11月27日)发布的报告中写道，明年的策略性交易包括做多美元/日元、美元/韩元以及做空欧元/加元、澳元/加元和坡元/马来西亚林吉特。

该行预计，美国远期曲线还有变陡的空间，这将导致美元进一步走强。

RBC预计美联储将(FED)于12月16日开始加息，联邦基金利率到2016年12月前最高可能升至1.50%；欧洲央行(ECB)12月3日或进一步放宽政策。

市场普遍预计，在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候，美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点，这将是美联储近10年来首次加息。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)已明确表示，他希望扩大欧洲央行印钞举措，并进一步调降已然为负的存款利率。目前欧洲央行的购债举措主要用来购买政府公债。

RBC报告指出，建立美元多头敞口的一个好办法是做多美元/日元；即便没有美联储加息，日元单纯因为国内因素下跌的可能性仍然很大。

RBC建议做空欧元/美元，预计该汇价2015年年末时为1.4200，2016年年末将跌至1.3600。

报告并显示，美元/人民币的波动与人民币整体上的疲软将使美元/韩元走强；预计明年围绕马来西亚林吉特的财政忧虑将会消退，新加坡金管局(MAS)则可能放宽政策，使坡元贬值。

RBC称，已在投资组合中持有执行价为0.90/0.85的澳元/加元看跌价差期权，寻求在“达到合适的进场价位时”增加相关现汇头寸。