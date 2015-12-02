实现持续盈利必须认识的7种转折K线组合

技术分析交易者免不了都要观测K线图来判断行情，也就是西方所谓的蜡烛图(candlestick charts)。不过在从日本传入华尔街之前，该作图方式已存在将近200年。

而著名的《酒田战法》就是基于K线图分析而得的投资经典，其中描述了各种单个K线或K线组合对于后市的提示“语言”。

前美林(Merrill Lynch)分析师Steve Nison是将K线图引入美国的前驱，他这样描述K线分析：“它适用于任何市场和任何时间框架——只要你拥有开盘价、收盘价、最高价和最低价。”

在长期跟踪分析后，Steve Nison总结了7大头部反转形态：

十字星

开收盘十分接近的形态，Nison解释说，这是最为重要的单个K线形态之一，意味着多空博弈尤为激烈，或者供需形势均衡，也是上升趋势可能终结的信号。

另一种变体墓碑十字是开收盘都在全天低点附近，虽然此种形态也会在底部出现，但更多情况下是在高位被甄别。

弃婴形态

十分罕见的三根K线组合。Nison解释说，一根实体较长的k线跟上跳空的十字星，然后逆向再收出调控实体k线。

这是典型的反转形态，也是“岛形反转”的变体。

包络线

在一系列上升k线后，一根高开的长阴将之前多跟k线吞没。长阴的高开意味着多方最后的共识被空方的反扑无情吞没。

西方也将此种形态作为关键反转日。

锤子线

是重要的底部形态，Nison解释说，实体较短而下影线很长，影线甚至能够达到实体的两倍以上。

在很多情况下，金针探底的样式“扎出”了市场的短时或长期底部。

吊人线

形态和锤子线相反，但该形态出现在一连串升势的尾声。下影线暗示空方开始发力，虽然尾盘收复，但空方已听到先期部队进攻的冲锋号。

以上两种形态需要第二天转折行情予以确认。

孕线

长实体的K线收完后紧接着出现一个在实体内部的小K线。该形态的可靠性不及吊人线、和包络线，但也容易出现在头部或底部行情中。

晨星和黄昏之星

类似弃婴的形态组合，但中间的顶部或底部小k线实体略长，同时隔天的跳空未必留下缺口。意义和弃婴也类似，提示市场转折。