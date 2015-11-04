欧洲股市：上涨，但银行业绩疲弱限制涨幅

11月3日 - 欧洲股市周二上扬，逆转周一跌势，受助于美国股市上涨，但渣打银行 和瑞银集团(UBS) 的疲弱业绩打击了银行股人气。

渣打急跌6.7%，此前公司称计划通过供股增资51亿美元，并将在2018年前裁员1.5万人，渣打银行新上任的执行长温拓思(Bill Winters)正努力使公司恢复受新兴市场下滑打击的盈利能力。

Investec分析师将该公司第三季运营亏损1.39亿美元描述为“很糟糕”，此前的一致预期为获利9.03亿英镑。

瑞士最大银行瑞银集团的股价下跌4.3%，此前公司发布第三季净盈利好于预期，但调低了全年目标。

一些分析师对该公司低于预期的资本比率以及本季业绩表现良好是由于一项税收优惠所致表示担忧。

STOXX Europe 600银行股指数 下跌0.5%，是跌幅最大的板块之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,494.21点，跟随美国股市涨势反弹，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.4%。

壳牌石油(Shell) 预计计划中的收购BG 将带来更大的费用节省，令两家能源公司股价均上涨。

英股富时100指数 收涨0.34%，报6,383.61点，法国CAC 40指数 收涨0.41%，收报4,936.18点。德国DAX指数 收盘基本持平，报10,951.15点。