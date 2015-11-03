切莫低估中国经济 消费增长依然健康

尽管在过去的一年中，中国经济增速放缓持续占据外媒的头条，但人们依然对中国这一世界第二大经济体有着浓厚的兴趣。毕竟，中国经济仍在以6%的速度增长，从而令中国中产阶级的队伍依然不断扩大。

上周，澳洲维他命和健康辅助食品生产商Blackmores宣布，将与乳制品集团Bega Cheese合作，共同生产婴幼儿配方奶粉，正式进军母婴配方奶粉市场。这令该公司股价飙升，一度突破每股200澳元大关，创下历史最高纪录。据Blackmores称，目前该公司约三分之一的产品售予中国客人，近一半的销售集中在亚洲地区。

虽然经历了股市动荡，对经济增长数字的怀疑，中国政府仍在努力实施一系列艰难的改革。财经网站Business Insider文章指出，有足够证据表明，在提高公民财富的同时，中国整体经济正向以消费为基础的资源增长的方向转变。

上周，苹果公司CEO Tim Cook在财报会议上表示，就他看来，中国的业务没什么问题。“坦率地讲，如果我关上网页和电视，只看有多少客户走进我们的店铺（无论他们是否购买），有多少人浏览我们的网站，还有我们的销售趋势，我根本不会知道，中国面临任何经济问题。”

资本国际（Capital International）的经济学家Stephen Green解释称，“中国GDP增长数据往往低估了消费。比如，政府很好地掌握了汽车生产数量，但对于人们在卡拉OK的娱乐时间，在餐馆咖啡厅消费的次数，以及和旅游活动甚至是网上购物相关的数据，则统计得很差。事实上，这些方面是有增长的。许多独立调查表明，消费远远大于官方统计，这意味着经济状况可能比想象的更平衡。”

另一位资本国际的中国专家Andrew Dougherty也指出，虽然目前中国经济增长放缓，但全国范围内的工资增长仍持续在5-7%范围内，一些地区和部门甚至达到10-15%。这表示大众的腰包在不断变鼓。虽然奢侈品消费大幅下滑，但大众市场消费依然非常健康，这一点从网上购物和医疗保健支出方面可以看出。