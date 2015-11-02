最大坏账银行华融在港上市 AMC转型期待民营加盟

国内规模最大的“坏账银行”——中国华融资产管理股份有限公司，上周五在香港联合交易所主板上市。首个交易日收市报每股港币3.10元，较招股价3.09元港币略微上升，全日股价最高达3.15元港币。

多位国有资产管理公司高管表示，传统的不良资产处置方式已逐渐不再适应当前大环境。部分高管则建议，应推动社会资金参与盘活资产存量，开辟新的局面。

在上周举行的第三届国有资产管理公司国际论坛上，四大国有资产管理公司高管均表示，未来一段时间内，不良资产仍会持续增加，AMC需要创新不良资产处置方式。

作为第一家上市的国有AMC，信达资产管理公司总裁臧景范表示，在当前新常态的经济转型期，金融机构不良资产持续“双升”，企业违约率不断上升，全社会规模以上企业的应收账款高达11万亿。对资产管理公司来说，收购不良资产容易，处置不良资产却较困难，需要不断创新资产的收购处理方式。

长城资产管理公司总裁张晓松表示，不良资产规模的持续增加，之前AMC以为是机遇，但目前看，挑战大于机遇。这主要是因为，虽然当前AMC收购了很多资产，但处置时发现投资者多持观望态度。

“目前多数不良资产属于流动性问题，资产管理公司不能坐等银行的信贷资产变为不良资产再收购。”臧景范说，“监管部门应对不良资产的相关业务扩大经营范围，允许资产管理公司在信贷资产变为不良之前，就以市场化手段介入处置”。

浙商资产管理公司董事长徐德良表示，单靠目前“4+1模式”(4家国有资产管理公司+1家地方资产管理公司试点)消化现有的银行不良资产远远不够，需要进一步改革以补充市场流动性，“应推动社会资金共同参与资产存量的盘活，化解资产危机”。