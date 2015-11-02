中国创新成世界经济论坛峰会热门话题

10月29日电世界经济论坛全球议程第八届峰会日前在阿联酋首都阿布扎比落下帷幕，如何以创新性的解决方案应对全球经济领域面临的挑战是本届峰会的主要议题。其中，中国经济新常态以及如何在“十三五”期间实现创新驱动的可持续发展，成为与会专家热议的焦点。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在出席中国区理事会成员午餐会时表示，中国作为世界第二大经济体和其所发挥的负责任的“软实力”，正在全球事务中发挥日益显著的作用，这种崛起与贡献受到全世界的欢迎。世界经济论坛正是这样一种交流平台，让世界倾听中国专家对于中国经济转型的阐述说明，同时中国专家也可以借机吸取外界的经验与建议。

当天，中国区理事会成员的报告与讨论涉及包容性增长、创新驱动、日益增长的消费和城市移民等中国创新发展进程中的最新趋势与热点问题。施瓦布建议说，中国的创新发展应着力解决环境和资源挑战。

谈到世界经济动态，施瓦布说，当今世界经济规则“不再是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼”。他认为，当今世界各种变化来势汹汹，需要以灵活敏捷的创新精神制定出能够适应发展变化的规则和标准。中国经济改革正在这方面进行积极而有益的尝试。

施瓦布认为，世界各国应该不带偏见地相互学习借鉴，加强交流，联手实现互利共赢的未来。

中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强表示，随着中国经济转型升级，全社会对创新更加重视。中国政府大力鼓励大众创业，万众创新的行动，充分显示中国不仅决心推进创新发展战略，还明确了完善税收措施和丰富融资新模式、加快发展创新服务体系、建设和用好创新公共平台等多方面举措。

他强调，中国经济基础强，具备可持续发展韧性，宏观经济调控余地大，中国有能力有信心实现可持续健康发展和全面建成小康社会的目标，这不仅会造福中国人民，对世界和平发展和进步也有重大意义。

澳大利亚前总理、现任纽约亚洲协会政策研究院院长的陆克文驳斥了对中国经济发展前景感到悲观的论调，他指出中国将继续为推动全球经济发展作出贡献。

陆克文说：“我个人认为这种(对中国经济前景的)悲观情绪是毫无根据的。很多持这种态度的人缺乏对中国经济的基本了解。”他解释说，中国经济基本面依然强健并仍在增长，外界应更全面平衡地判断中国经济增长前景。

气候组织大中华区总裁吴昌华表示，中国正经历一场人类历史上最大规模和最深刻全面的系统再设计，“十三五”规划必须要建立在生态环保的基础之上，国际社会对此高度关注。在当今经济全球化的背景下，世人对于共同发展和环境保护的追求是一致的。

世界经济论坛全球议程第八届峰会25日至27日在阿布扎比举行，900多位政商学界人士及国际和地区组织专家共同研讨，为应对全球经济挑战，积极寻求创新性的解决方案。