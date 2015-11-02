钻井平台减 油价继续升能源方面

美国NYMEX 12月原油期货价格周五(10月30日)收盘上涨0.53美元，涨幅1.2%，报46.59美元/桶，油价周五收高，本周和本月均上涨，因美国石油钻井平台数量再度减少，表明美国原油产量可能在未来数月减少。另外一份数据显示，美国8月原油产量降至今年第三低水平，这也对油价构成了支撑。

与此同时，ICE布伦特12月原油期货价格收盘上涨0.76美元，涨幅1.6%，报49.56美元/桶。

贵金属方面

美国COMEX 12月黄金期货价格周五(10月30日)收盘下跌5.90美元，跌幅0.5%，报1141.40美元/盎司，金价周五跌至三周低位，延续了前两日的跌势，势将录得8月来最大周度跌幅，受累于美联储仍可能在年内升息的影响。

但与此同时，美国COMEX 12月白银期货价格收盘跌至15.54美元/盎司。银价本月涨7%，势将录得1月来最大月度涨幅。现货银跌0.2%，报每盎司15.53美元，现货铂金下滑0.8%，报每盎司981.75美元，现货钯金上涨0.7%，报每盎司672.75美元。

外汇方面

周五(10月30日)美元指数下跌，这使得美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美联储意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。美元指数下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。



