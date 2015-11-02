本周金融市场重要指标和风险事件提醒（11月2日-11月6日）

继上周欧洲央行、中国央行轮番轰炸市场之后，本周金融市场头条又一次被央行占据，尤其是被全球最具影响力的美联储货币政策刷屏。看似最无悬念的利率决议，反而最"危险"。在一如预期维持利率不变之后，意外亮出"鹰爪"，称年内仍然存在升息的可能性。尽管以美国三季度GDP初值为首的经济数据不尽如人意，但是在"尚方宝剑"的震慑之下，美元犹如"脱缰的野马"般一路飙升。虽然受获利了结等影响有所回落，但是整体强势依旧，且中长期前景依然强劲。

在美元全线劲扬的大背景下，以欧元为首的非美货币则黯然失色，不过英镑却"独善其身"，因目前唯一可能追随美联储升息脚步的只有英国央行。在德拉基上周明确暗示，以及本周决策官员的表态之下，市场对该央行12月出台新刺激措施的预期升温。新西兰联储和瑞典央行，以及日本央行仍然存在进一步宽松的预期。货币政策前景分化，美元中期前景进一步得到巩固。

本周市场将迎来"超级周"。美国10月非农就业数据等重磅数据登场亮相，美联储主席耶伦将在国会作证词，投资者千万不要错过！此外还有澳洲联储、英国央行等央行决议公布。与此同时，欧元区成员国、中国还将陆续公布制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)。全球主要央行政策，以及重磅经济数据将引爆金融市场。

周一(11月2日)，市场比较清淡。美国将公布10月ISM制造业PMI。随着美联储称年内升息仍然存在可能性时，接下来美国方面的经济数据将显得尤为重要。ISM制造业PMI衡量美国制造业的状况，投资者可以藉此观察制造业对世界第一大经济体的复苏程度。

周二(11月3日)，市场进行央行决议的预演，澳洲联储利率决议即将登场。本周澳大利亚的通胀疲软可增加了澳洲联储下周二降息降息的可能，且28位接受彭博调查的分析师中有11位预计澳洲联储下周降息。有分析师指出，如果澳洲联储(RBA)在下周会议上决定降息，则澳元/美元可能测试0.69关口。

周三(11月4日)，市场迎来非农预热赛，"小非农"--ADP就业报告。作为非农数据最受关注的前瞻指标，ADP的重要性不言而喻。投资者将从中研判10月非农就业报告的成色。经济数据方面，美国还将公布9月贸易帐；官员讲话方面：最重磅的当属美联储主席耶伦在国会作证词陈述，这是10月意外鹰派基调的货币政策决议之后，耶伦的首次亮相。耶伦此前在9月25日的讲话中称，预计年内将加息，强调了过分延迟加息的风险。并表示近期全球经济和金融变化不会对美联储货币政策途径造成显著影响。此外美联储理事布雷纳德，还有欧洲央行行长德拉基、副行长康斯坦西奥都将发表讲话。

周四(11月5日)，市场迎来一周央行决议的"高潮"表演。英国央行利率决议如期公布，同时会议纪要、季度通胀报告。虽然英国央行在10月决议中曾表示英国经济前景疲软，短期通胀面临下行风险，2016年春季之前通胀可能维持低于1%。但是从目前的市场预计来看，英国升息的时间将早于之前。美联储年内加息，恐亦将促使英国央行进尽快采取行动。当天，纽约联储主席杜德利、IMF主席拉加德、美联储副主席费希尔发表讲话；日本央行也将公布10月6-7日的货币政策会议纪要。

周五(11月6日)，重磅"炸弹"--美国10月非农就业报告。在美联储12月会议前有两份非农就业报告出炉，如果就业市场持续复苏的话，美联储可能会在12月采取行动。瑞银分析师表示，如果10月非农数据如上月一样表现疲软，欧元/美元的下行走势将被终结。目前预期美国10月非农就业人口料增加18万人，10月失业率料持稳于5.1%。

本周重要经济数据和事件:

周一(11月2日)

美国10月ISM制造业采购经理人指数

财经事件：

中国国务院总理李克强对韩国进行正式访问，并出席在韩国首尔举行的第六次中日韩领导人会议，最后一日；

周二(11月3日)

澳洲联储现金利率，美国9月耐用品订单修正值；

官员讲话：

旧金山联储主席威廉姆斯在旧金山联储会议上致欢迎词；

财经事件：

金融稳定监管委员会(FSOC)会议。美国财政部长雅各布?卢、美联储主席耶伦等将出席；

假期预告：

日本文化日 市场休市；

周三(11月4日)

澳大利亚9月季调后零售销售，美国10月ADP就业人数变动，美国9月贸易帐；

官员讲话：

欧洲央行行长德拉基、副行长康斯坦西奥等高官在一次银行业会议上发表讲话，美联储主席耶伦向美国众议院金融服务委员会作证词陈述，美联储布雷纳德在法兰克福发表讲话；

周四(11月5日)

欧元区9月季调后零售销售，英国官方银行利率，美国上周季调后初请失业金人数；

央行动态：

英国央行发表季度通胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议纪要，日本央行公布10月6-7日会议纪要；

官员讲话：

纽约联储主席杜德利、IMF主席拉加德、美联储副主席费希尔发表讲话；

周五(11月6日)

英国9月商品贸易帐，英国9月工业产出，美国10月非农就业人口变动/失业率；

央行动态：

澳洲联储公布季度政策声明；

官员讲话：

亚特兰大联储主席洛克哈特在联合央行会议上发表讲话，英国央行行长卡尼发表讲话 ；