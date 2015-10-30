本月新兴亚币普遍走强 投资者对下月能否续涨表示怀疑

周五（10月30日）亚太时段，多数亚洲新兴货币走强，并且可能录得月度涨幅。但因本周美联储（Fed）货币政策声明中将12月升息提上日程，接下来几个月新兴亚币料面临新的下行压力。

日内人民币兑美元上扬，因中共五中全会通过经济保持中高速增长的“十三五”规划建议，且离岸人民币市场表现强劲。

与此同时，韩元兑美元走强，因数据显示韩国9月工业生产触及3个月新高，为经济复苏增添动能。

瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota表示， “11月份亚洲货币料将走软，随着市场消化美联储12月升息的可能，美元将进一步走强。”

近期公布的美国经济数据令市场失望，促使投资者减少对美联储年底前升息的押注，这使多数新兴亚币10月可能录得月线涨幅。

印尼盾在亚洲货币中领涨，本月兑美元已经累计上涨7.2%，根据外媒统计的数据，这将是印尼盾自2009年4月以来最大的月度涨幅。

此前投资者一直追求印尼盾的较高收益，寄望于美联储可能不会很快升息。且近期欧洲央行（ECB）也发出信号，暗示最早12月可能就会出台新的刺激措施。

受一些经济复苏的迹象激励，10月份韩元月图上涨4.1%，或创4年来最大月度涨幅。本月早些时候韩国央行（BOK）维持利率在纪录低点不变，并表达了对韩国经济的谨慎乐观看法。

马来西亚林吉特月图也已经上涨2.3%，投资者缩减了一些林吉特空仓，马来西亚林吉特是年内迄今表现最差的亚洲货币。本月泰铢也已经升值2.0%，受资金流入泰国股市和债市的影响。与此同时，本月坡元兑美元也上涨1.5%，近期新加坡央行放宽货币政策的力度较一些人预期的要轻。

此外，10月份台币兑美元上涨1.8%，印度卢比兑美元则走强0.5%，人民币兑美元亦也升值0.3%。

但投资者对下个月新兴亚币能否延续涨势表示怀疑。