最无悬念的FED决议恰恰最“危险” 市场一举打破沉默？

隔夜美国公布的9月耐用品订单和10月谘商会消费者信心指数双双不及预期，市场对于美联储明晨宣布加息的预期进一步降温。外汇市场波动率也陷入低迷，周三(10月28日)欧市盘中，美元指数窄幅震荡于96.90附近，欧元/美元于1.1040弱势整理。大宗商品市场相对活跃，现货黄金小幅升至1170美元/盎司，美国原油期货则反弹至43.60美元/桶。

最无悬念的美联储决议 你需要关注哪些？

隔夜美国公布的9月耐用品订单和10月谘商会消费者信心指数双双不及市场预期，暗示美国经济受到全球经济复苏放缓和强势美元等因素的影响正在加剧。

美国商务部公布的数据显示，美国9月整体耐用品订单下降1.2%。雪上加霜的是，8月的耐用品订单环比跌幅从2%下修至3%。同时，不含飞机的非军用资本品订单9月份下降0.3%；8月份为下滑1.6%，是初值的两倍。

数据公布之后，高盛(Goldman Sachs)等投行纷纷下调对于美国三季度GDP的预期。高盛宣布，将美国第三季度GDP增速从1.2%下修至1%；巴克莱(Barclays)称下调美国第三季度GDP增速预期至1.0%；摩根大通(JP Morgan)将美国第三季度GDP增速预期下修至0.6%。

稍后美国谘商会(Conference Board)公布的10月谘商会消费者信心指数也让市场大失所望。数据显示，美国10月谘商会消费者信心指数97.6，市场预期103，前值102.6。

美联储利率决议之前的两大重磅数据深陷低迷，这也让市场对于美联储明晨宣布加息的预期进一步降温。

彭博最新的数据显示，美国期货市场预期美联储10月加息概率继续下滑至4%。12月加息的概率仍持稳于30%上方，明年1月加息概率位于42.6%。

北京时间周四(10月29日)凌晨02：00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，并发表政策声明。值得注意的是，美联储主席耶伦(Janet Yellen)这次不会召开新闻发布会。

加息几无可能，耶伦也不会现身，明晨的美联储利率决议可以算的上是近几个月以来最无悬念的一次。那么，市场投资者需要关注政策声明的哪些看点呢？

首先，美联储内部对于加息的态度最为引人注目，这将直接决定市场对于12月加息的预期。美联储9月声明中，FOMC以9-1比例决议维持利率不变，里奇蒙德主席莱克是唯一支持支持加息的票委，投资者关心10月决议支持加息的人数是否增加。

其次，美联储对于美元汇率的论调也相当关键。在美联储9月16-17日会议纪要中有24次提及美元，远远高于7月会议纪要中的12次，而6月、4月和3月纪要提到美元的次数分别为13次、12次和10次。

与此同时，众多美国企业也开始抱怨强势美元汇率对于他们业绩的拖累。美元第三季度汇价比上年同期升值大约17%，为十多年来最大涨幅，导致美国企业出口价格上升、竞争力则出现下滑。

最后，美联储对于通胀和就业的预期是否会随之全球经济复苏放缓而改变，也将对投资者的预期产生影响。

美国劳工部公布的数据显示，美国9月核心通胀上升，但9月季调后CPI月率下降0.2%，位1月以来最大降幅。而美国10月非农意外大跌至14.2万人，远不及市场预期。通胀和就业都发出了“危险的信号”。

汇市波动率骤然下降 美元或成为风险货币

美联储利率决议几无悬念，汇市投资者显然有些“打不起精神”。彭博援引摩根大通(JP Morgan)的最新数据显示，外汇波动率即将创下8个月来最大跌幅。

摩根大通(JP Morgan)一项衡量全球外汇波动率的指标有望创下2月份来的月度最大跌幅。该指数1月份一度上扬至1年半来的最高(当时瑞士央行(SNB)弃守瑞郎汇率上限)，并于8月份中国允许人民币贬值之际创下5个月来的最大涨幅。

西方资产管理公司驻新加坡亚洲（除日本）投资管理业务负责人Desmond Soon指出，“大家正在平掉头寸。如果未来发生突发事件或出现一些干扰，波动率将从先前的波澜不惊跃升至相当高的水平。”

日内欧市盘中，美元指数窄幅震荡于96.80附近，汇价近三个交易日是始终无法站稳97关口上方，投资者在美联储利率决议之前仍保持谨慎态度。

道明银行(Toronto Dominion Bank)高级外汇策略师Mazen Issa说道：“在美联储会议结束前，美元走势面临些许的下行风险。”

野村证券(Nomura)国际汇市策略师Charles St-Arnaud说：“美联储可能会保留12月加息的可能性，但如此做的机率也是微乎其微。”

美元似乎再次成为风险货币。

在“削减恐慌”(taper tantrum)和加息谈论升温之前美元都会忽略疲弱的美国或全球数据走强。这都视为美国经济动能的一个信号。因此，美元被视为风险货币。不过，自9月17日美联储利率决议公布后情况慢慢发生变化，美元在欧央行暗示12月调整QE以及中国央行减息后美元下跌，疲弱的美国数据也导致美元上扬。这都表明美元为风险货币，因为短期内美联储不太可能加息。

原油反弹等待EIA出炉 黄金多头蓄势待发？

国际油价在连续三个交易日走低后终于迎来反弹，不过投资者切勿掉以轻心，晚间美国上周EIA原油库存数据料将给市场带来显著影响。

欧市盘中，美国原油期货小幅回升至43.67美元/桶，刷新日内高位。之前，美国原油期货已经连续三个交易日出现下跌。

技术上看，日图技术指标上看，MACD绿色动能柱放大，随机指标向下；布林通道中，油价位于下轨上方；短期均线向下。原油上方关键阻力为44.90，下方关键支撑为42.50。

北京时间晚间22：30，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布上周EIA原油库存变化，前值增加802.8万桶。市场分析人士预计，库存恐将进一步增加。

德国商业银行(Commerzbank)在报告中表示，由于汽油库存已经很高，中国创纪录的柴油净出口和全球平淡的柴油需求作用下，市场对库存能力有所担忧，汽油和布伦特原油之间价差的下降将使得加工商加工的动力减少，因此原油库存也可能会进一步增加。

OptionsXpress的市场分析师Ben le Brun表示，“全球供应过剩局面在目前依然令投资者严重承压。BP等主要石油公司认为疲弱价格走势将延续到2016年。”

现货黄金的走势明显强于原油，金价日内欧市盘中最高上探至1172.90美元/盎司，刷新近三个交易日高位。

各大机构对于金价走势前景相对较为乐观。知名技术分析机构FX Empire在日内的分析中指出，金价将会继续走高，市场最终会涨至1200美元/盎司水平。而如果下行跌破1160水平，下行还将有大量支撑水平。

加拿大丰业银行(Scotiabank)认为，“从技术面上来看，黄金连续第五个交易日收于1166美元/盎司水平。金价连续位于该水平整固并不代表其成为一潭死水，而是酝酿下一轮重大走势。只要金价收高于1156美元/盎司上方，我们仍认为其可能最终向1219发起冲击。”