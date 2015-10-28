空头发力！原油重回崩盘节奏 美元借两大数据“热身”

美联储（FED)利率决议大战在即，金融市场中已经是“硝烟弥漫”，在美元回勇和供需矛盾的双重打击之下，国际油价一路走低。周二(10月27日)欧市盘中，美国原油期货价格最低触及43.33美元/桶，刷新8周低位。美元指数窄幅震荡于96.70水平附近；欧元/美元反弹乏力，汇价徘徊于1.1050左右。晚间，美国将公布9月耐用品订单和10月谘商会消费者信心指数。

库存升至85年来之最！原油回归“熟悉的节奏”

进入上周以来，国际油价似乎又回到了“那个令人熟悉的节奏之中”。受到美元回勇和供需矛盾双重打击，投资者又开始押注原油空头。

日内欧市盘中，美国原油期货延续跌势，最低一度下探43.33美元/桶，刷新近8周低位。在最近的一周交易日中，油价仅一天收阳。

日线图上，原油上周五收跌0.78美元，录得中阴线，油价再度运行于均线系统下方。日图技术指标上看，MACD绿色动能柱扩大，双线形成死叉延伸向下；KD指标死叉延伸向下；RSI录得39.90，拐头向下。

市场分析人士指出，原油仍延续近期跌势，将进一步走低。原油下行的初步目标关注43.20，进一步目标位于42.20，更关键目标位于40.50；原油上行的初步阻力关注44.35，进一步阻力位于45.00，更关键阻力位于45.75。

原油大跌的“始作俑者”除了美元回勇之外，原油供需矛盾再度引发了市场的担忧。

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，基金经理们在WTI原油的空头头寸截至10月20日当周增加了18%，增幅为7月21日来最多，从而导致他们期货和期权合约的净多头持仓减少超过16000多手。

数据显示，美国原油库存在过去四周仍增加2260万桶，达到1930年来历年10月份中的最高水平。国际能源署(IEA)认为，全球原油市场的供应过剩局面可能持续到2016年。

同时，一份最新调查显示，美国10月23日止当周商业原油库存可能连续第五周增加，分析师平均预期库存增加300万桶至4.796亿桶。

对于OPEC(原油输出国组织)减产前景，市场也持悲观态度。摩根大通(JPMorgan)分析师David Martin周一(10月26日)在报告中称，目前依然认为石油输出国组织(OPEC)的战略是捍卫市场份额，因产业韧性拉长了以资本支出引领的调整进程。因此，OPEC今年12月的会议料将维持政策不变。

更令人担心的是，有贸易商指出，许多乏人问津的柴油及航煤船货，目前正聚集于欧洲港口外围，还有许多船货选择绕行非洲南端的较远航线，拉长航行时间。这是全球石油过剩的症状之一，也显示油价反弹的机率并不乐观。

上述贸易商透露，大批开往欧洲的分馏油船只，已经在许多港口造成塞滞延误，并开始推升所有油品的国际运送成本。这大批无处可去的船货，也令人怀疑原油价格短期内能够回升的机率。

在美元回勇和供需矛盾加剧的背景之下，投资者重新开始押注原油空头也就不足为奇了。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，截至10月20日当周，基金经理们在美原油期货(WTI)的空头头寸增加了18%，增幅为7月21日来最多，从而导致他们期货和期权合约的净多持仓减少超过16000多手。

美元意外成为千夫所指 黄金暴涨信号弹升空？

原油跌势在一定程度上也是受到了美元走强，美元指数上周成功突破箱体震荡，汇价在美联储利率决议之前继续窄幅震荡。

欧市盘中，美元指数由跌转升，汇价自96.64的日内低位小幅回升，最高触及96.82水平。

技术上看，日图中，美元指数突破93.25-96.70箱体震荡区间之后，汇价暂时短线修整，在美联储利率决议之前汇价恐仍将延续窄幅震荡格局。短线关注96.60/70附近的支撑。

关于美联储利率决议对美元的影响，苏格兰皇家银行(RBS)用了“没消息就是好消息”这一句话来概括。

苏格兰皇家银行认为，“事实上，美联储此次只会在决议后给出一个声明，这会限制美联储去改变货币政策前景的能力。因此，预计此次会议上不会释出什么新消息，而这反而是利多美元的。因为，市场现在的逻辑是：美联储决议变化内容越少，对美元越有利。”

法国农业信贷(Crédit Agricole)指出，目前投资者似乎并不看好美联储年底前的加息前景。但并不排除美联储会这么认为，近期数据放缓只是暂时性的回落，但不改经济复苏的总体大势，尤其是在美联储委员们依然保留先前观点的情况下：只要低通胀风险是暂时的，加息就应放在决策台面。若如此，美联储加息预期的升温将造好美元汇价。

美元放慢了上涨的步伐，现货黄金则继续展示着强大的韧性。市场分析人士指出，诸多迹象显示，现货黄金已经发出了上涨的信号。

彭博的数据显示，黄金期货未平仓量创近3年之最，这也从侧面反映了黄金投资者对于本周美联储利率决策会议看法。彭博的援引美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，交易员持有的黄金期货多单创下2012年11月以来最多。

数据显示，过去五周黄金期货多单大增，空单则是大减。这表明，未平仓量跳增，可见投资人准备迎接金价大涨行情。

纽约RBC Capital Markets全球期货副总裁George Gero指出，对于预期美联储本周会暗示低利率维持更长时间的投资人而言，黄金别具魅力。

同时，Gero认为，“低利率对黄金是利多，因为黄金相对于债券等其他支付利息的资产更具竞争力。如果决策官员暂缓紧缩货币政策，这表示说美国经济情势恶化，黄金就有避险资产的吸引力。”

除了黄金期货未平仓量创出新高之外，交易所交易基金(ETF)持有的黄金部位本月增加10.5吨至1540.7吨，创2月以来最大增幅。

欧市盘中，现货黄金小幅回升，一度上探1167.10美元/盎司。隔夜金价最高曾升至1179.20美元/盎司，在中国和欧洲央行先后放出宽松信号之后，金价仍展现出很强的韧性。

市场分析师指出，目前黄金的技术面情况正在发生潜移默化的改善，50日均线已经略微上穿100日均线，形成所谓“黄金交叉”。

盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen稍早曾说道：“黄金的技术图表正越发向好，这可能是过去一个月对冲基金调整风险敞口的一大理由之一。如果未来50日均线能够与200日均线形成金叉，对交易员而言无疑是更加重磅的看张信号。”

晚间，美国将公布两大重磅数据。北京时间20：30，美国商务部将公布9月耐用品订单月率，市场预期下滑1.2%；稍后的22：00，美国谘商会将公布10月谘商会消费者信心指数，市场预期103.00。如果数据继续低迷，金价或有望从中得到支撑。