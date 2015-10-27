IMF：今年9月俄罗斯、哈萨克斯坦继续“疯买”黄金

据国际货币基金组织(IMF)周一(10月26日)公布的数据显示，今年9月哈萨克斯坦连续第36个月增持黄金储备，当月同样增持的国家还有俄罗斯和乌克兰。

IMF数据显示，今年9月哈萨克斯坦购买了3.22吨黄金，总量升至213.46吨；俄罗斯9月黄金储备从8月的1317.73吨上升至1352.22吨；同时，乌克兰黄金储备扩大至27.06吨。

不过，数据也显示，9月墨西哥连续第15个月减持黄金储备，而当月土耳其的黄金储备也从8月的517.6吨下降至504.5吨。

由于市场对美联储年底加息的臆测仍在，9月国际现货黄金累计下跌1.6%，但俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰以及中国都选择继续买入黄金。

巴克莱银行(Barclays)上周在报告中称，未来全球央行仍将会是黄金的净买家，新兴市场国家可能继续增持，而发达国家也会惜于抛售。

MineLife Pty Ltd高级资源分析师Gavin Wendt表示，“央行购买黄金的趋势将持续，反应出央行令外汇储备多元化的意愿。”

作为与印度齐平的全球最大黄金消费国，中国在10月16日的声明中称，今年9月该国的黄金储备进一步增加至约1709吨。今年7月中国人民银行(PBOC)曾6年来首次更新黄金储备数据，相比2009年的数字跳涨57%，至约1658吨，同时取代俄罗斯成为全球第5大黄金储备国。

世界黄金协会(WGC)表示，许多央行的黄金储备占比依旧很低，多数将其看做是一种对冲。数据显示，中国的黄金储备占总外汇储备比率不到2%，远不及美国的73%和德国的68%。