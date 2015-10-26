美联储加息预期降温 对冲基金又“押错宝”？

美联储(FED)本周将召开FOMC(联邦公开市场委员会)会议，从当前的市场预期来看，投资者普遍认为联储将会按兵不动。而对于对冲基金而言，在过去数周他们对于美联储加息显然“押错了方向”。

CFTC(美国商品期货交易委员会)的数据显示，过去九周，对冲基金与其他基金管理公司有五周押错黄金走向。上周，现货金累计下挫1.7%，报1162.80美元/盎司，创下8月28日来的最大单周跌幅。

CFTC公布的的上周持仓数据显示，投机者增持黄金净多头头寸，仓位达到2月份以来最高，然而不久之后金价就创下8月份来的最大跌幅。

数据显示，截至10月20日一周，投机者增持黄金净多头头寸48%，持有期货与期权合约达到121,804张。多头头寸已连续第五周上升，达到1月份来的最高水平。

今年迄今为止，金价在上涨与下跌之间变动了十多次，交易员在全球增长前景黯淡与美国可能加息之间权衡。

从目前来看，尽管很少有投资者预测美联储本周开会时会升息，但也有超过半数认为未来6个月内会加息，这也令金价的长期吸引力失色不少。

同时，中国央行(PBOC)上周宣布下调基准利率和存款准备金率，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)也暗示欧洲央行今年可能加码新的刺激措施，皆与美联储背道而驰。

Permanent Portfolio Family ofFunds Inc.驻旧金山总裁和基金经理Michael Cuggin指出，“金价一直在一个宽幅区间内运行。它在那里胶着，随着对央行政策的预期以及通胀压力缺乏而上下波动。它一会儿上，一会儿下。从交易角度看，目前都没有突出的理由买进或抛售黄金。”