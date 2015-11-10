汇市投资者小心！一“超级地雷”本周恐引爆

就在市场人士被美国非农和美联储加息前景问题吸引之际，近期稍有沉寂的焦点话题——英国退出欧盟将重现摆在台面上。本周稍晚英国首相卡梅伦将向欧盟伙伴国递出一份“愿望清单”，并展开正式的磋商，若谈判进展不顺，可能加剧英国退欧的风险，这可能成为英镑汇率的一颗“超级地雷”。除了这一风险，英镑投资者还将高度关注薪资数据，若表现不佳，恐令英国央行加息预期进一步降温。

英镑/美元周一(11月9日)在稍高于1.51的水平上持稳。仍然距离上周五触及的逾六个月低位1.5027不远。

英国首相卡梅伦(David Cameron)将致信欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，概述英国在重新协商其欧盟成员身份的条件方面的要求。该信函将在周二公布。

卡梅伦还将在同一天发表的演说中表示，如果不能达成协议，他可能会在2017年底前举行的退欧公投中投票赞成英国退出。

据外媒透露，卡梅伦本周将警告称，除非其他欧洲领导人同意他提出的欧盟改革要求，否则他可能会支持英国脱离欧盟，这将是他迄今为止发出的最强烈警告。

卡梅伦周一在英国工业联合会发表演讲时就已传递出类似信息，他声称，如果欧盟想说服英国人民留在欧盟，那么欧盟自身的政策应该更加灵活，“如果不够灵活，我们不得不问自己一个深刻的问题：这个组织是否适合我们？”卡梅伦二将提出其更具体的要求。

英国政府此前曾多次表示，将在2017年底之前举行全民公投，以决定英国是否脱离欧盟。英国泰晤士报11月9日报道，卡梅伦计划将公投时间提前至明年6月。

卡梅伦本周还将向欧盟伙伴国递出一份愿望清单，并展开正式的磋商，若谈判进展不顺，可能加剧英国退出欧盟的风险。

外媒认为，这份愿望清单埋藏着一些“地雷”。例如，英国可能会要求欧盟宣称自己为“多种货币联盟”，取代当前条约规定的“联盟货币应为欧元”。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一警告称，英国若退出欧盟将毁掉伦敦。他在在东京接受采访时表示，英国退出欧盟“毫无疑问会显著降低其经济潜力，扼杀伦敦金融中心”。

他说道：“退欧意味着英国成为大西洋中的一个中等规模经济体，既不属于美洲，也不属于欧洲。”

英国外交大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示，如果欧盟不进行根本性的改革，英国人民将会投票脱离欧盟。

假如英国退欧 英镑恐重挫

10月一项民调显示，有39%的英国人赞成退欧，支持率为2012年以来最高，6月时的支持率为27%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，英国退欧机率为35%，将令其经济增幅降至1%，股市落后其他市场多达20%。

ICBC Standard Bank的G-10策略主管Steven Barrow在10月21日的分析报告中写道，若围绕英国是否退出欧盟的辩论向着糟糕的方向发展，英镑可能大幅下跌，因此对该货币看法变得更加保守。

Barrow认为：“如果政府与欧盟的谈判取得一定成功，英镑或将上涨；若欧盟冷对英国的要求，英镑可能面临大得多的下行风险。”

英国星期日泰晤士报6月14日曾报道称，若英国退出欧盟，大型基金将争相离开伦敦，目前这些基金正为此做准备预案。这将意味着若英国决定退欧，伦敦资本市场将遭遇大地震。毫无疑问，这对英镑汇率将是一大利空消息。

几大基金称，他们主要的忧虑在于欧盟有这样一条规定：只有当欧洲机构的总部坐落在成员国时，才允许向欧盟范围内销售投资产品。这意味着，若英国退出欧盟，这些基金担心失去新的欧盟框架下更广泛的业务资格。

英国退欧之后苏格兰是否仍将留在英国也将是个问题。苏格兰政府已表示，英国退欧可能引发苏格兰再度举行独立公投。

摩根大通(JPMorgan)6月10日发表研报称，英国若全民公投退出欧盟，或促使苏格兰民族党再次进行独立公投。

摩根大通的分析师们警告称，退欧公投结果带来的经济不确定性可能会损害英国经济，且如果公投结果支持退欧都可能引发苏格兰民族党再次要求进行独立公投。

债信评级机构标普(S&P)10月29日表示，英国若是退出欧盟，其信用评级可能被调降多达两个级距。

标普首席主权评级长Moritz Kraemer指出，若是投票结果赞成英国退出欧盟，可能导致英国评级被调降一级；而如果英国和欧盟关系严重恶化，评级甚至可能降两级。

标普自1978年以来即维持英国AAA的债信评级，但今年6月将评级展望降为负面，指称有所谓“英国退出欧盟”的风险。

做空英镑/美元是本周最佳交易？

除了地缘政治风险之外，英镑还面临经济数据方面的风险。巴克莱资本(Barclays Capital)在本周最优交易推荐中建议客户考虑抛空英镑/美元。

本周最为重要的英国经济数据——就业市场报告将于周三出炉。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，截至9月份三个月的失业率料持稳于5.4%，低于第二季度的5.6%；申领失业救济人数也值得关注，可以从中寻找失业人数10月 份是否重拾下滑势头的迹。

英国央行(BOE)当天将就金融市场改革召开全天会议；演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)和英国央行行长卡尼(Mark Carney)等。

许多策略师认为，英镑似是受到预期中的美元进一步上涨影响最大的货币之一，英国央行上周在加息方面的立场感觉有变。如果英国央行将货币紧缩推迟到明年一段时间，英镑料会进一步受压。

英国央行上周四一如预期以8:1的比例维持利率不变，并表示预计首次加息为2017年初，暗示英国央行货币政策委员会并不急于上调基准利率。英镑/美元短线跳水逾百点。

巴克莱分析师在周报中写道：“我们建议在周三英国就业数据前做空英镑/美元，若薪资增速低迷和就业创造放缓，将加大英镑的压力，关注低点1.4566。”

巴克莱技术分析师Lynnden Branigan表示，因投资者争相出手，过去两日的抛售伴随着成交量接近两倍21天日均成交量的水平。在跌破1.5200支撑后更为看空英镑/美元；短期目标看向1.4850附近。

虽然英国央行料将是继美联储(FED)之后第二家加息的主要央行，但市场将英国央行加息的预期时间推迟至2016年晚些时候。

英国央行行长卡尼上周四表示，他不急于加息，强调了外部市况对英国经济增长带来的风险。

摩根大通推迟英国央行加息时间预期，现认为英国央行在2016年第二季度前都不会加息，此前预期为2016年第一季度前。