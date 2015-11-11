美股周二小幅低开 大宗商品期货全线下跌

11月10日晚间消息，美股周二低开，隔夜A股收跌，欧股盘中仍跌。周一因美联储预期加息概率增大，恐慌加剧美股抛售下跌，标普跌破重要2100点整数关口，扭转前期很长时间受财报利好刺激上涨。今日黄金等贵金属期货、原油期货价格均下跌。盘前，在线零售商Wayfair公司、家居制造商Horton Inc霍顿公司、Rockwell Automation 、Tribune Media Co将公布季度财报。

截至美东时间上午9：30，道琼斯工业平均指数下跌51.58点，跌幅0.29%，报17678.90点。标普500指数下跌5.10点，跌幅0.25%，报2073.48点。纳斯达克综合指数下跌26.86点，跌幅0.53%，报5068.44点。

周一，标普收跌近1%，道指跌1%。ADS Securities, 首席市场分析师Nour Al-Hammoury认为：“主因市场预期12月加息强烈造成抛售恐慌，如果美联储真的决定加息，投资者似乎不愿更多买入股票。”

经济数据：

美国11月7日当周ICSC-高盛连锁店销售年率实际值3.2%，前值2.7%。

美国10月进口价格指数环比-0.5%，预期-0.1%，前值由-0.1%修正为-0.6%。同比-10.5%，预期-9.4%，前值由-10.7%修正为-11.3%。

美国11月7日当周红皮书商业零售销售年率实际值1.1%，前值1.9%。

北京时间23:00将公布9月批发库存月率，前值0.1%，预期持平。

上市公司：

美国家具在线零售商WayfairWayfair的营收为5.94亿美元，比去年同期增长77%，超出分析师此前平均预期的5.23亿美元。净亏损为1550万美元，与去年同期的净亏损2890万美元相比有所收窄；每股亏损为18美分，相比之下去年同期的每股亏损为71美分。

罗克韦尔自动化公司营收比去年同期水平下降9.8%，降至16亿美元，低于此前市场预期的营收16.8亿美元。该季度利润为2.013亿美元，合每股收益1.5美元，低于去年同期利润2.487亿美元，及每股收益1.79美元。调整后低于此前参加路透社调查的分析师平均预计调整后每股收益1.79美元。

信息服务公司Experian在截至9月份为止的6个月时间里，Experian的营收为22.4亿美元，低于去年同期的23.9亿美元。税前利润为4.58亿美元，低于去年同期的5.34亿美元。Experian承诺将扩大其股票回购计划，从而向股东额外返还2亿美元现金。

房屋建筑商D.R. Horton公司在截至9月底的一个季度中，公司营收同比增长了28%至30.9亿美元。Horton公司获得盈利2.389亿美元，约合每股盈利64美分，高于上年同期的1.663亿美元，约合每股45美分。市场分析师此前平均预期该公司将每股盈利62美分，营收30.4亿美元。Horton在发布财报时还提高其季度股息至每股8美分，这高于此前每股6.25美分高出28%。

Tinder母公司美国“Match集团”在周一宣布了发行价区间，价格在12-14美元之间，一共发行3330万股股票，另外上市承销商还能够购买额外的500万股股票。这意味着Match集团上市的总融资规模为5.36亿美元，公司估值在29亿-34亿美元之间。

云计算公司Rackspace Hosting Inc周二交易日或有好的收益，该公司周一晚间公布好于预期的第三季度营收和利润。但股价盘前下跌4.21%。

Synchrony Financial周二交易日或受关注，公司周一宣布，标准普尔500指数将逾11月7日把Genworth Financial Inc.股票纳入指数。

汉堡巨头麦当劳McDonald’s Corp.周二交易或很活跃，东部时间下午1点将召开投资者会议。

其他市场：

上证综指收盘跌0.18%报3640.49点，成交5601亿元，深成指涨0.38%报12500.53点，成交额6951亿元。

香港恒生指数收盘下跌1.4%，至22401.7点。日经225指数收盘涨0.1%，至19671.26点。韩国首尔综指收盘下跌1.46%。

欧洲斯托克50指数下跌0.69%报3395。英国富时100指数下跌0.53%报6261.5点。法国CAC 40指数下跌0.76%报4873.7点。德国DAX指数下跌0.66%报10743.6。

美元指数上涨0.17%报99.25，黄金期货价格下跌0.1%报1087美元每盎司，白银期货下跌0.57%报14.331，铜期货下跌0.81%报2.212。

布伦特原油下跌1.48%报47.23美元每桶，WTI原油下跌0.14%报43.81美元。