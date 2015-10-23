10月19-23日一周中的财经新闻摘要:创纪录！ 全球央行“疯狂”抛售美国长期国债

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“创纪录！ 全球央行“疯狂”抛售美国长期国债”

FX168：外媒：习近平开启访英之旅 人民币或将“梦想成真”

幸福投资网：中英签署约400亿英镑大单 中国将投60亿英镑核电项目

网易新闻：美联储官员： 今年晚些时候加息

搜狐理财：创纪录！ 全球央行“疯狂”抛售美国长期国债

新浪：德媒称中国经济增速跌破7%不可怕 仍是世界经济火车头

凤凰网财经：印度将于节日开售主权金币 首批共5万枚分两种面值

幸福投资网：“一带一路”战略进展如何？政府年底完成实施方案

搜狐网：外管局：不能过度解读美国加息冲击 有信心应对

幸福投资网：英国热情“笼络”中国 美国“醋意大发”

新浪网：达拉斯联储：即便根据乐观预测 中国经济放缓不可避免

FX168：误向客户支付60亿美元！德银被爆离奇“乌龙指”

搜狐网：欧央行或将扩大QE 如何抄底欧洲资产？





货币，汇市新闻：“面对CPI回落货币宽松要加码？”

新华网：央行央行连续两天出手 宽货币仍在路上

FX168：【FX168图解】中国GDP数据激发热情 盘点市场赢家与输家

新浪财经：货币宽松对商品市场影响不大

和讯网：拯救新兴市场货币贬值危机只剩下一种办法

搜狐财经：中长期看人民币是强势国际货币

新浪财经：余额宝收益率跌破3% 货币基金还值得购买吗

新浪财经：规模两极分化 货币基金清盘再现

和讯网：经济仍面临需求不足 四季度货币政策料维持宽松

搜狐财经：加拿大央行维持利率不变 下调未来经济增长预期

新浪财经：SMPForex：美联储举棋不定的货币政策给全球带来不可避免的困扰

百家网：面对CPI回落货币宽松要加码？

搜狐财经：实体经济不振 货币宽松政策不会长久

人民网：美元对多数主要货币汇率22日上涨

新浪财经：美联储加息延后 新兴市场货币暂获喘息

股市新闻：“钮文新：股市生机何在？ ”

新浪网：新兴亚洲货币多下跌 印尼盾受资金流入股市推升

新浪财经：邦达亚洲:A股大跌重创商品货币澳元接近低位

搜狐新闻：纽约股市三大股指22日反弹收涨

环球网财经：亚太股市全线上攻 日经指数大涨2.5%

新浪财经：方星海曾与肖钢同坐谈股市问题 称IPO价格贵得离谱

金融界：钮文新：股市生机何在？

东方财富网：亚太股市表现参差 A股创业板反弹势头凌厉

新浪网：欧洲放水助涨全球股市，A股有望创反弹新高！

凤凰网财经：国际投行：不要追涨新兴市场股市 上涨只是暂时的

新浪财经：中国股市本周再现，后市反弹前景仍难以预料

市场新闻：“市场应该还有反复 还有一次快速下跌”

FX168：高盛警告市场低估一大风险 “不靠谱男友”恐掀大行情

幸福投资网：为实现策略转型 瑞信将筹集63亿美元资金

新浪财经：纽元无视大宗商品市场利空 兑美元触及数月高位

百度百家：谷歌回归中国市场对于小米将是灭顶之灾

汇通网：市场应该还有反复 还有一次快速下跌

新闻中心：谷歌更名Alphabet有成效：Q3净利增45%

路透：中国央行：市场流动性充裕，股市并非中国经济“晴雨表”--马骏

新浪财经：家电产品量价齐跌 目标转向海外市场

凤凰网财经：原油市场情绪已极度看空 很难再更看空

新浪财经：市场有望再度冲关 进入良性上攻轨道

路透：韩国金融市场：韩股和韩元随全球市场上扬，受欧洲央行政策前景激励

搜狐理财：美联储暂不加息 全球市场不涨反跌

原油，贵金属一周趋势：“分析师：黄金主要受到美元影响 紧跟欧元/美元 ”

新浪财经：俄罗斯成为最大的对华原油出口商 超沙特保第一

腾讯财经：国际原油价格可能再创新低的5个理由

新浪财经：委内瑞拉或出售350万盎司黄金抵债 黄金取回成变数

新浪财经：墨西哥集团计划投资10亿美元发展原油项目

搜狐理财：黄金白银震荡反弹 后市依旧做空为主(组图)

新浪财经：金价未来几年将低位运行 黄金矿业或掀新一轮并购潮

华尔街见闻：反弹只是昙花一现 原油市场将再创新低？

金投网：经济数据靓丽且股市普涨 油价亚市早盘延续涨势

金融界：黄金连涨4个月金镶玉饰品成市场“新宠”

网易财经：分析师：黄金主要受到美元影响 紧跟欧元/美元

新浪财经：德国商业银行：原油市场情绪已非常看空 很难再更看空

新浪财经：世行调低2015年原油价格预测 每桶至52美元

FX168：LBMA大会：市场预计升息将施压黄金 实物需求改善情绪

凤凰网财经：分析师：中国股市ETF与原油价格ETF走势“一模一样”

凤凰网财经：大量抄底原油 中国可否凭一己之力启动黄金原油牛市？