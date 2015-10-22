美德英国债收益率全线下跌 中国股市是导火索？

以下为隔夜全球市场概览：

——外汇市场

美元兑包括新兴市场等大宗商品出口国货币上涨，因投资者对全球增长放缓的担忧加剧。纽约汇市尾盘，美元兑加元上涨1.2%，至1.3138美元。美元兑澳元上涨0.7%，至1澳元兑0.7213美元。美元兑新西兰元上涨0.5%，至1新西兰元兑0.6717美元。在新兴市场方面，美元兑巴西雷亚尔上涨0.9%，至3.9406雷亚尔。美元兑俄罗斯卢布飙升1.6%，至62.971卢布。美元兑日圆上涨0.1%，至119.92日圆。美元兑欧元持平于1欧元兑1.1341美元。

——股票市场

美国股市走软，医疗保健类股下跌，盘中大幅波动，之前做空机构发布了有关加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International的负面报告。标准普尔500指数跌11.83点，跌幅0.6%，至2018.94点。纳斯达克综合指数跌40.85点，跌幅0.8%，至4840.12点。 道琼斯指数跌48.50点，跌幅0.3%，至17168.61点。

——美国国债

美国、德国和英国国债收益率全线下跌，因有关全球经济前景的最新担忧促使投资者转投相对安全的固定收益资产。后市尾盘，10年期国债收益率报2.026%，低于周二的2.071%。导致国债价格走高的因素包括∶日本9月份出口触及13个月低点；中国基准股指缔造逾一个月来最大单日跌幅；加拿大央行下调未来两年的经济增长预期以及美国原油期货价格下跌2.35%。

——商品市场

油价下跌，因一份关键的美国报告显示上周原油库存增幅超过预期，在全球原油供应过剩之际该报告加重了油价的利空因素。纽约商品交易所原油期货价格下跌1.09美元，至45.2美元/桶，跌幅2.4%。该期货盘中一度跌破45美元/桶。欧洲ICE期货交易所布伦特原油期货价格下跌86美分，至47.85美元/桶，跌幅1.8%。

金价下跌，因美元走强促使投资者了结近期的获利。纽约商品交易所十二月交割的黄金期货收盘下跌0.9%，至1,167.1美元/盎司。金价较10月低点已上涨逾5%，因投资者不看好美联储会在未来数月提升利率。

LME铜价下跌，其他贱金属也普遍遭遇抛售，因美元走强，且有关中国经济放缓的担忧持续困扰投资者。下午混盘交易时段结束时，LME三个月期铜期货下跌0.5%，至5,175美元/吨。

——欧洲股市

欧洲股市收盘大致持平，因许多投资者避免在欧洲央行于周四举行会议前进行大规模押注，尽管一波业绩消息令一些股票出现涨跌。欧洲斯托克600指数下跌不到0.1%，至362.64点，整个交易日均在涨跌中徘徊。法国CAC 40指数上涨0.5%，至4,695.1点。英国富时100指数上涨不到0.1%，至6,348.42点。德国DAX 30指数上涨0.9%，至10,238.1点。