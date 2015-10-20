市场低估英国加息风险 英镑空头千万小心

由于英国央行(BOE)的加息时点很可能会早于市场预期，因此英镑/美元势将走强。

因市场将英国央行加息的预期推迟至2016年12月以后，英镑/美元自今年高点已经回落约3%。

高盛资产管理公司驻悉尼固定收益亚太地区负责人Philip Moffitt表示，该机构预计英国央行很可能在第一季度加息，市场“目前较大程度上低估了这一风险”。

本月稍早的数据显示，英国失业率意外跌至2008年以来的最低水平，不计奖金的薪资增幅逼近六年以来的最高水平。

英国国家统计局10月14日公布的数据显示，英国6月至8月失业率降至5.4%，为2008年6月以来最低。英国截至7月三个月剔除奖金的薪资增幅自2.9%略微放缓至2.8%，前者为2009年2月以来最高。

Moffitt说道：“假如我们观察所有的主要经济体就会发现，英国就业市场的收紧似乎真地引发了薪资通胀。一段时间以来，我们有这样一种观点，即英国央行将在明年初采取行动，央行并未作出任何会改变我们观点的表态。”

英国央行委员福布斯(Kristin Forbes)上周五(10月16日)表示，她预期英国将“提早而非延后”加息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。

英镑/美元6月18日一度触及年内高点1.5930，目前已经回落至1.5470附近。

自从美联储(FED)9月17日维持基准利率不变以来，英镑兑16个主要货币对手中的14个出现下滑。但Moffitt认为，英镑即将展开反弹。





他表示：“英镑出现了相当极端的走势，跌至我们认为略显廉价的水平。将此与持仓水平、美联储措辞的变化，和市场对于紧缩的定价相联系，我们已经略微调整了投资组合。”

不过外汇交易员依然对英镑持看空态度。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，10月13日当周，对冲基金增加英镑净空头合约至7527份，此前一周则为4533份。

英镑交易员将关注英国央行行长卡尼(Mark Carney)本周的讲话，看他是否将重申对利率的观点，即不论美联储加息与否，英国都有可能采取行动。

有外汇交易商称：“英镑从美元及欧元走软中获益，市场还预期卡尼会在本周讲话时传达强硬信号。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师建议，在欧洲央行会议之前继续做空欧元/英镑。尽管市场大多认为欧洲央行(ECB)要等到12月会议才宣布新刺激措施，但也不排除本周四推出更多宽松举措的可能。

他们表示：“在现有从0.7395开始做空欧元/英镑的基础上，我们在上周四新增从1.1450水平开始做空欧元/美元的建议，如果周四英国9月零售销售表现强劲，做空欧元/英镑可能因此获得额外助益。”