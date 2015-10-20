投资者小心！一旦德拉基“开火” “瑞郎黑天鹅”制造者恐回敬

随着欧洲央行货币政策的临近，有关欧银将扩大刺激的猜测日益升温，这也令欧元承受下行压力。但分析师提醒称，投资者在聚焦欧银政策动荡之际，还需要关注另一“不按常理出牌”的央行——瑞士央行。一旦欧洲央行采取行动，则瑞士央行很可能会通过干预外汇市场、降息等举措来积极应对。

因欧元区增长迟缓疑虑以及消费者物价积弱不振，令人质疑其刺激措施实施至今的成效，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)成为本周的“镁光灯”焦点。

尽管多数交易员和分析师估计，欧洲央行若有新举措要宣布，也将等到12月会议，但他们认为本周四会议上或许也有可能宣布进一步放宽政策，同时投资者需要防范德拉基口头打压欧元汇汇率。

路透发表评论称，本周欧洲市场的焦点在周四(10月22日)的欧洲央行会议。由于德拉基上周表示，“如果证明有必要，准备利用所有职权范围内可用的工具采取行动”，本周或许有采取行动的可能。

欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)降至负值，显示欧元区通胀前景低迷。此外，欧元/美元自3月跌破1.05以来，已经上涨约9%。

法国农业信贷银行行(Crédit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示：“我认为欧洲央行将会在周四会议上对抗欧元强势。我们预计央行不会宣布新的计划，但可能会为扩大量化宽松(QE)计划铺路。”

有少数机构预计德拉基本周会降息。瑞银(UBS)和巴克莱(Barclays Bank)表示，交易员正预期可能下调商业银行存放在央行的隔夜存款利率。

周一纽约尾盘，欧元/美元小跌0.2%，报1.1322，之前触及10日低位1.1307。

警惕瑞士央行“跟风”

随着欧银采取行动的风险日益加大，投资者需要警惕瑞士央行(SNB)跟进采取行动。事实上，正是为了防范欧洲央行推出QE的风险，瑞士央行在今年1月意外地取消了瑞郎汇率上限，并将存款利率降至纪录低位。

1月15日瑞士央行毫无征兆地取消欧元/瑞郎1.20的汇率下限，引发瑞郎瞬间暴涨。因当时流动性迅速消失，许多瑞郎空仓无法平仓，导致多家外汇经纪商和国际大型投行在那次“瑞郎风暴”中遭受严重损失。

欧洲央行扩大货币刺激可能推高瑞郎，而瑞士央行决策者一再表态称“瑞郎汇率被高估”。分析师表示，假如欧洲央行扩大QE或者降息，瑞士央行可能会不得不再度抛售瑞郎。

彭博调查表明，63%的受访经济学家预计瑞士央行将以汇市干预做出回应，以防止瑞郎汇率进一步上涨。而42%的受访经济学家则预计央行将再度调降存款利率。

瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)经济学家Maxime Botteron说道：“为了应对低通胀和疲弱的经济增长，欧洲央行扩大资产购买计划的风险愈发加大。我们相信，瑞士央行将继续干预汇市。”

瑞士央行理事祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)10月1日称，尽管瑞郎小幅贬值，但仍被“严重高估”。

瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)在8月28日和9月1日连续表示瑞郎估值过高。乔丹表示，显而易见瑞士经济状况艰困，瑞士经济仍面临风险。

他声称，瑞郎估值明显过高，央行准备在必要时干预汇市，预计该举措及负利率将渐渐削弱瑞郎。乔丹称干预汇市不设限。

自瑞士央行在1月份意外放弃欧元兑瑞郎的1.20下限之后，以出口为导向的瑞士经济不得不吸收瑞郎升值的影响。

乔丹表示，2015年瑞士经济增速将自去年的1.9%放缓至1%左右。

在上个月发布的最新政策评估中，瑞士央行维持其3个月拆借利率目标区间在-1.25%至-0.25%不变。

列支敦士登VP Bank银行高级经济学家Thomas Gitzel预计，理论上而言，瑞士利率最低可能达到-2%。

IHS Global Insight高级经济学家Timo Klein说道：“瑞士央行将试图避免进一步降息，但假如欧元/瑞郎自当前1.09回落至1.05，甚至是平价，这一举措将变得不可避免。”