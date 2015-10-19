技术面指A股反弹将延续 专家：需盯紧这一压力位

中国股市上周五(10月16日)再涨续创近两个月新高。沪指收报3,391.35点，涨1.6%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；一周则累计上涨6.5%，创近4个半月最大单周涨幅。

分析师指出，大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下已开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。

中证内地地产主题指数收涨2.88%，上海地域迪斯尼概念股涨势彪炳，陆家嘴、外高桥、浦东金桥涨停报收。

沪指技术面温和向暖 反弹有望延续

路透社技术分析指出，沪指节后两周持续反弹，成交量温和放大，市场情绪有所好转。技术面显示，大盘沿5日均线上行的反弹走势较为平稳，短线有进一步上试3,500点的机会；中线看，大盘摆脱了5,178点中级调整以来的下压线，中期调整压力得以缓和，但基础仍不稳固，后市或出现宽幅震荡，继续消化上档技术压力。

沪指均线系统由收敛缠绕转为多头发散，激励观望资金入市，市场情绪明显好转；短线料继续上试3,400点整数关，并进一步拓展反弹目标至3,500点前期下跌缺口。

短期多项技术指标获改善，KDJ，RSI，MACD均呈上行趋势，目前离超买区仍有一定空间，显示反弹仍将延续，同时量能出现平稳放大，显示有部分增量资金入市，将为反弹助力。

国庆长假后首日大盘跳空上扬，至今留下两个跳空缺口，分别在3,052-3,133点和3,183-3,188点，结合宏观基本面状况和量能水平看，其为突破型缺口的概率不大，此轮反弹结束后大盘仍有回落可能。

沪指上周为6月中期见顶大跌以来最大一次多头力量的集中宣泄，股指接连收复五周和10周均线，同时步出5,178点下跌以来的下压线，令技术面有所回暖。后市大盘将在较长时期内维持宽幅震荡，箱顶为3,500点附近的沉重套牢区域，下为3,000点附近的政策强力护盘位。

专家：需小心3700点阻力

大盘反弹紧锣密鼓般展开，深圳前海大概率资产管理公司投资总监刘炟鑫提示称，需小心3700点一线阻力位。

刘炟鑫认为，市场近期反弹的原因，一是去杠杆化过程基本完成，查配资接近尾声，两融规模从高点的2.3万亿降到1万亿以下；二是中央高层连续发声力挺股市；三是技术面连续超跌，已至1500亿的地量水平，沪指依托390日均线反弹水到渠成，顺理成章。

他进而指出，技术面上，沪指已经突破中线操盘线，理论上标志几百点的次级中级反弹行情到来，中线资金可进场，短线资金更要积极操作，但考虑到45日均线还是每天以10点的速率向下移动，其含义是45个交易日内的均价筹码愿意按照更低的价格抛售，稳健投资者可等沪指有效突破进场。

当前线上反弹最强压力位置在长线操盘线210日均线当值3703点附近，深套投资者必须至少卖出一半以上筹码甚至清仓，等大盘跌下来再接回所卖出筹码，唯此才能减少两轮股灾带来的损失。

目前MACD指标即将突破0轴，显示沪指中期具有上攻的动力。短期市场是否继续强势上攻，考虑两点：年线250日均线当值3500点是具有市场普遍意义的心理压位置，KDJ指标的J值目前也已经处于超买的状态，有修复的内在需求。

刘炟鑫结论称：目前的大盘只是熊市里一个较大的反弹而已，不能盲目乐观。