本周（10月19-23）金融市场重要指标和风险事件提醒

上周金融市场走势全看经济数据"脸色"。在意外爆冷的9月非农之后，美国接下来公布的一系列经济数据仍未有所起色，再加上上周中国方面的通胀和贸易帐数据令市场失望，全球经济趋缓已然影响了美联储的升息步伐，美元则延续着低迷表现，一度触及七周低位，连续三周下跌。

伴随着美元持续受到美联储升息预期延后的打压，以日元、澳元、纽元等为首的非美货币则理所应当收下此份大礼，纷纷走高。欧元则受到央行官员诺沃特尼讲话打压，本周走势还看欧洲央行利率决议，还有超级马里奥的"金口"。本周中国将公布三季度GDP报告，市场预期增速或存在破七风险，本周全球投资者都将紧盯该数据。此外加拿大央行和巴西央行等利率决议同样值得市场关注。

周一(10月19日)，虽然市场数据比较清淡，但极有可能未来一周中最受投资者关注。中国将公布三季度GDP报告。彭博对25位经济学家的调查预期中值显示，三季度中国经济增速可能将滑落至6.7%，低于官方在年初制定的全年“7%左右”的目标。今年前两个季度GDP增速均为7%。尽管政府“保7”压力增大，但是按照统计局新闻发言人盛来运9月的表态，不低于6.5%的GDP增速就将被视作“7%左右”。中国如今在金融市场举足轻重的地位显然不言而喻，中国三季度GDP则会受到全球投资者的关注。另外加拿大还将举行2015年联邦大选。

周二(10月20日)，美国方面将公布新屋开工报告。虽然新屋销售在美国楼市中占比不是很高，但还是能够反映整体房地产市场的复苏状况。此外一票美联储官员将发表讲话，包括美联储主席耶伦、纽约联储主席杜德利、美联储理事鲍威尔，以及里奇蒙德联储主席莱克等。在上周美联储官员的讲话印发市场认为联储内部针对升息存在"重大"分歧，本周的讲话将备受关注。澳洲联储则会公布会议纪要。虽然澳洲联储在货币政策会议上维持利率决议不变，但是市场仍然预期该央行将进一步宽松，投资者希望从会议纪要中寻找有关央行未来货币政策动向的线索。此外中国国家主席习近平对英国进行国事访问，至10月23日。

周三(10月21日)，经济数据清淡。美国能源信息署(EIA)将公布上周EIA原油库存报告。尽管油价低迷但OPEC仍在增产，同时美国原油库存大增令油价承压。此外市场预期石油输出国组织(OPEC)在本周(10月21日)举行官方峰会召开之前，将举行一次的“技术会议”，这似乎提供了一线希望，使得市场预期产油国集团将采取一些行动来缓解市场供过于求的艰难处境。另外加拿大央行将公布利率决议，行长波洛兹则将召开记者会。

周四(10月22日)，市场主角即将隆重登场。欧洲央行召开货币政策会议，并宣布利率决议，行长德拉基将召开新闻发布会。法国农业信贷(Credit Agricole)表示，预计欧洲央行将在本周四的货币政策会议做出重大改变。投资者需密切关注该央行的动向。欧洲央行还将公布月度报告。英国央行行长卡尼将发表讲话，关于升息，未来货币政策方面，投资者或可以从中找寻蛛丝马迹；美联储理事鲍威尔将二度发表讲话。

经济数据方面：美国将红布9月季调后成屋销售；上周初请报告。在美国房地产市场中，成屋销售占比最大，该数据将反映当前美国经济的复苏程度。

周五(10月23日)，加拿大将公布9月CPI报告；欧元区各成员国则将公布10月Markit制造业PMI初值报告。

本周重要经济数据和事件：

周一(10月19日)

中国第三季度国内生产总值(年率)，中国9月规模以上工业增加值(年率)，中国第三季度国内生产总值(季率)，中国1-9月城镇固定资产投资(年率)，中国9月城镇固定资产投资(月率)，中国9月规模以上工业增加值(月率)，中国9月社会消费品零售总额(年率)，中国9月社会消费品零售总额(月率)，中国第三季度国内生产总值(亿元)

周二(10月20日)

20:30美国9月新屋开工(年化月率)，美国9月新屋开工总数年化(万户)，美国9月营建许可总数(万户)，21:00纽约联储主席杜德利、美联储理事鲍威尔在纽约发表讲话

周三(10月21日)

22:00加拿大隔夜目标利率，加拿大央行货币政策会议，并公布利率决定与货币政策报告

周四(10月22日)

01:00英国央行行长卡尼发表演讲，01:30美联储理事鲍威尔在纽约发表讲话，16:30英国9月季调后零售销售(月率)，英国9月季调后零售销售(年率)，英国9月季调后零售销售指数，19:45欧元区欧洲央行再融资利率，19:45欧洲央行公布利率决议/20:30德拉基召开新闻发布会，20:30加拿大8月零售销售(月率)，加拿大8月核心零售销售(月率)，20:30美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1017)，美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1017)，美国上周季调后续请失业金人数(至1010)，22:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率)，美国9月NAR季调后成屋销售总数年化(万户)

周五(10月23日)

20:30加拿大9月消费者物价指数(年率)，加拿大9月核心消费者物价指数(年率) ，加拿大9月核心消费者物价指数(月率) 。