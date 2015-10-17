分析师看空下周WTI原油走势

分析师及交易员看空下周NYMEX原油价格走势。

在接受调查的39位分析师中，看涨8人(21%)，看跌17人(44%)，看平14人(35%)。

本周(10月9日当周)NYMEX原油期货累计下跌2.37美元，跌幅4.84%，报47.26美元/桶。布伦特原油期货本周布伦特原油收跌2.45美元，跌幅4.63%，报50.46美元/桶。

本周美国和布伦特原油期货录得八周来最大跌幅，因国际能源署(IEA)周二发布的报告预计，全球油市供应过剩的局面将在2016年持续。

国际能源署(IEA)周二称，预估2016年全球石油需求增幅为121万桶/日，较上月预估值下降15万桶/日。尽管低油价抑制非OPEC产油国的供应，但由于需求趋缓，而且主要的OPEC产油国仍维持近纪录高位的产出，全球油市供应过剩情况将持续至2016年。

“本周多数时间，全球供应过剩的现实成为影响市场的最主要因素，导致油价回吐上周录得的大部分涨幅，”Energy Management Institute的分析师Dominick Chirichella表示。

油价周五早盘受空头回补推动上扬，在美国油服贝克休斯(Baker Hughes)报告美国石油钻井平台数量连续第七周减少，本周减少10座至2010年7月以来最低595座后涨势延续。

股市上扬也辅助支撑油价。美股收涨，之前欧洲股市触及两个月高位。

“人们密切关注美国钻井平台减少，因其暗示美国石油产量下降，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian说，但最终，油市供应过剩的总体基本面利空，“在看到美国原油库存大幅减少前，我认为市场涨势无法持续。”

美国能源资料协会(EIA)周四报告，上周美国原油库存增加760万桶，较接受路透调查的分析师预期的增加290万桶高出一倍多。

10月21日在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)技术专家会议可能会暗示，由于价格仍处于低位，在维持产量不变的问题上该组织内部的看法是否发生变化。

“OPEC会议带来的一线希望可能会提振油市下周上扬，”Seaport Global Securities的宏观策略师Richard Hastings表示。

另外，分析师指出，中国周末公布的经济数据应该会影响下周初油价的走向。