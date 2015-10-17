黄金周评：年内升息预期愈远 黄金多头得势大涨

10月12日至10月16日黄金市场当周综述：本周黄金市场承接上周美联储会议纪要的推动，在市场对美联储今年升息预期的进一步减弱、美元走软、避险需求增加的情况下，金价大幅走高，一度接近1190美元/盎司的近4个月最高水平。

本周公布的一些美国和中国经济数据表现不佳，股市也表现疲软，而美联储官员对是否在今年升息的争论变得更加公开，黄金市场情绪出现了明显的好转。

技术面上，金价突破了200日移动均线的关键水平，似有突破此前下行趋势的迹象。

国际现货黄金10月12日至10月16日当周累计收涨21美元，涨幅1.82%，收报1176.6美元/盎司，最高上探1190.7美元/盎司，最低下探1151.16美元/盎司。

国际现货白银10月12日至10月16日当周累计收涨0.21美元，涨幅1.33%，收报16.03美元/盎司，最高上探16.19美元/盎司，最低下探15.60美元/盎司。

当周要闻回顾：

对于是否在年内升息，美联储官员分歧凸显。

那些说要升息的：

10月9日美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表示，只要全球经济增长放缓不危及通胀攀升的预期，美联储就会在今年加息。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)上同日指出，每次会议都有可能加息，基于预期，仍然认为应在2015年加息，但并非承诺今年加息。本周四，他又表示，如经济表现符合对经济增长、就业和通胀的预期，他将支持年内加息。

周一(10月12日) 亚特兰大联储主席洛克哈特表示，美联储今年年内加息的可能性依然存在，重申支持美联储年底前加息观点，10月或12月是可能的加息时机，但美联储加息决定将依据经济数据。

圣路易斯联储主席布拉德周二指出，美联储已经实现其就业、通胀目标，并表示美联储是时候启动加息进程了。

美国克利夫兰联储主席梅斯特周四(10月15日)重申经济能应对升息的影响，脱离近零利率为妥当之举。梅斯特表示，美联储应开始加息，因美国经济已经达到或接近充分就业，且通胀逐步反弹。

不加息的呢？

芝加哥联储主席埃文斯指出，美联储完全就业目标已经达到，但通胀目标未达成不应开始加息。对他而言，等到2016年中期再加息是“最好选择，”但提早升息也未必损及他对经济的预估。

美联储理事布雷纳德周一(10月12日)表示，美联储应延迟加息，直至有明显迹象表明全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会推动美国经济复苏偏离轨道。

美联储(Fed)理事塔鲁洛周二表示，今年不应升息。

所以美联储官员间对升息有分歧？

美联储三号人物、纽约联储主席杜德利称，决策者之间的意见不像看起来那般分歧，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。而另一位克利夫兰联储主席梅斯特则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据。

经济数据表现助力不升息预期：

美国9月零售销售环比增长0.1%，低于预期0.2%，前值0.2%修正为0.0%；9月零售销售(除汽车与汽油)环比0.0%，预期0.3%，前值0.3%修正为0.2%。

美国9月PPI环比-0.5%，跌幅为1月份来最大；预期-0.2%，前值0.0%。9月PPI同比-1.1%，预期-0.8%，前值-0.8%。

中国国家统计局周三公布数据显示，9月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.6%，低于8月份2%的同比涨幅和彭博调查得到的1.8%的预估中值。9月工业生产者出厂价格(PPI)同比下降5.9%，连续下降时间延长到43个月。

数据也不全是坏消息

数据显示，美国9月核心通胀率年率升至1.9%，高于预期1.8%，逼近美联储的2%的通胀目标水平。9月CPI同比0.0%，预期-0.1%。不过9月CPI环比-0.2%，降幅为1月份以来最大。

数据显示，10月10日当周首次申请失业救济人数25.5万，预期27.0万，前值26.3万人修正为26.2万人，4周均线为26.5万，为1973年12月以来的最低水平。

美国9月季调后消费者物价指数月率下滑0.2%，创今年1月以来最大降幅，符合市场预期。美国9月民间部门每周平均实质所得下降0.2%。

中国因素再推一把：

上周末中国央行在其官方网站上挂出了题为《人民银行推广信贷资产质押再贷款试点》通稿，中国央行此举将释放出更多流动性，同时为使用为未来使用宽松货币政策保留空间。

一向很少鼓吹投资者直接购买黄金的美银美林(BofA Merrill)分析师Michael Hartnett表示，预料在2016年全球主要央行将迎来重大转型，新兴市场和发达经济体之间的宏观举措将继续为双方经济带来博弈。作为新兴市场经济体的领头羊——中国将逐步从财政刺激转变实施QE和加大人民币外汇贬值。

由于全球主要经济体整体上还将保持宽松环境，作为无息资产的黄金因为保值和避险功能受到买盘追捧也并不意外。

据中国央行(PBOC)周五(10月16日)在官方网站公布的数据显示，截止到今年9月末，中国黄金储备规模达到5493万盎司，连续四个月增持。数据还显示，中国9月末黄金储备总价值报611.89亿美元，8月末为617.95亿美元，累计减少6.06亿美元。

其它方面：

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)周二发出警报称，新兴市场动荡恐将引发全球第三波金融危机。如果事实果真如此，则黄金必将受避险情绪的推动大幅飙升。

美联储周三(10月14日)发布的褐皮书指出，美国就业市场继续收紧，但对薪资增长影响不大，而近期美元走强殃及全美制造业。美联储表示，制造业状况“普遍低迷”，中国经济成长放缓带来的拖累退居次席，美元走强成为最紧要的不利因素。不过美联储称，在联储继续考虑近十年来首次升息之际，令人担心的一个迹象是多数地区薪资增长“迟滞”，仅有“零星报告”显示有薪资上升压力，还主要集中在高技术工种。

周二(10月13日)，德国10月ZEW经济景气指数大幅不及市场预期；欧元区10月ZEW经济景气指数也不及市场预期，全球股指大跌。

数据显示最近一周Comex期金和期银的多头头寸被增加至4个月高点。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月9日)公布的周度报告显示，截至10月6日当周，COMEX黄金投机净多头头寸增加7929手，至49822手。

后市展望：

法国外贸银行(Natixis)称，预计明年黄金均价将为990美元/盎司，黄金市场将受到美联储升息预期和美元表现的影响。对于2017年，法国外贸银行预计金价将回升到1000美元/盎司。

澳新银行(ANZ)称，尽管近期市场情绪的改善推动了黄金市场，但不能完全排除12月升息的可能。该行预计四季度黄金均价1100美元/盎司，自此前的1025水平上调了8.3%。对银价的预期则是15.3美元/盎司，比之前预期的14美元/盎司上涨了9.3%。

路透在周四(10月15日)近期在对38名分析师和交易员进行的调查显示，市场参与者们预计明年黄金均价1153美元/盎司，较7月进行的调查要低8%。对今年的金价，市场参与者们预计均价将在1165.5美元/盎司。今年至今黄金均价为1177美元/盎司，但预计四季度将跌至1125美元/盎司。

东南亚最大银行——星展银行(DBS)周四(10月15日)在报告中称，黄金投资者并不需要如此畏惧美国加息，即便美联储加息，其温和的加息路径仍对金价的前景起到积极的作用。另一方面，目前利率周期还有进一步下行的空间。