分析师普遍预计欧洲央行QE将延至2016年9月以后

据外媒调查调查结果显示，分析师普遍预计欧洲央行(ECB)刺激计划将延长施行至2016年9月以后。对于欧洲央行是否会将当前每月600亿欧元的购债规模提高，分析师们的立场偏向则不那么明显。

欧洲央行六个多月前启动的量化宽松(QE)计划迄今在提振通胀、推动经济成长甚或让欧元汇率长期保持低位方面的成效并不大，而欧洲央行原本希望通过刺激举措实现这些目标。

眼下市场预期本周五公布的欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)料下降0.1%。

根据对逾60位分析师的调查表明，今年欧元区通胀率平均料为0.1%，2016年或升至1.1%，到2017年则进一步升至1.6%，仍远低于欧洲央行接近2%的目标水准。

Fathom Consulting分析师Florian Baier称，“欧元区基础仍然非常脆弱，经济在9月重回通缩局面。我们认为欧洲央行必须再实施一轮量化宽松才会使欧元汇率恢复跌势，而那也应可提振通胀，”

对欧洲央行扩大量化宽松可能性这一问题，做出回答的分析师的预估中值为70%。对未来六个月增加每月资产购买规模的可能性则仍为40%。

一小部分受访分析师认为，欧洲央行量化宽松的总规模将升至1.52万亿欧元，目前的目标是1.1万亿欧元。

欧洲央行管委诺沃特尼本周四呼吁采取新举措提振通胀，从而成为又一名做此呼吁的决策官员。

调查中略占多数的分析师似乎认同这一看法。本次调查有31位分析师回答了欧洲央行是否掌控欧元区通胀的问题，其中有17位的回答是否定的。

通胀是否会明显上升，取决于几个主要因素--油价上涨、企业和消费者需求增加，以及欧元走贬。

但未来一年油价料不会大涨，欧元区高失业率可能也抑制消费者支出。欧元自1月以来已经贬值逾5%，料未来一年会扩大跌幅，但其走势还要看美元。对美联储将很快加息的预期正提振美元上涨。