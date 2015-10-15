印度黄金货币化项目能动员多少黄金？有哪些阻力？

印度是全球最大的黄金需求国，但本身并不怎么生产黄金，印度官方对其民间对黄金的热爱态度则不太一样，印度政府一直期望减少印度的黄金需求以控制印度的经常账户赤字。

据世界黄金协会(WGC)称，过去10年中印度平均每年都将进口900至1000吨黄金。

对很多印度人来说，实物黄金是他们最熟悉的储值甚至投资方式，尤其是在印度的农村地区。

此前印度政府通过上调黄金进口关税至10%，给出80：20的规则(该规则已经于今年年初被终止)，但这都没能阻止印度民众对黄金的热爱。

因此，印度政府转而给出了黄金货币化的项目，希望动员起国内已经有的实物黄金，来减少黄金进口量。

此次的黄金货币化项目包括黄金债券和黄金储蓄，并且印度政府还宣布将发行第一个主权金币，希望推动黄金行业的“印度制造”。

据悉，20亿美元的政府借贷将被用于发行黄金主权债券，面值从2克到200克，时间为5至7年。

黄金债券目标于减少实物黄金需求，据悉，印度每年有差不多300吨的金条和金币的需求，占印度全部黄金进口量的约35%。

WGC印度区主管Somasundarum PR称：“尽管债券不是直接以实物黄金背书，但最好的是，它满足了黄金作为储蓄的需求，并且能够减少借贷成本。”

据估计，印度民间持有的黄金在2.2万至2.3万吨，如果这些黄金被动员起来，将极大的减少印度的黄金进口需求。

不过黄金储蓄的利率被认为将远低于卢比储蓄的利率，这使得该项目能否成功存疑。

当然，黄金储蓄更大的问题在于测量人们送来储蓄的黄金的纯度。并且有分析师指出，最大的问题在于，人们是永远那不会自己送去储蓄的那些黄金的，金饰会被熔铸成金条，但金条是不能被佩戴的。

不过Somasundarum表示，已经有差不多70至100吨黄金被送去回收了，而黄金货币化项目会带来更好组织的回收系统。

事实上，市场并不认为印度的黄金货币化项目会带来什么实质性的影响。Somasundarum称，印度预计第一年收集10至15吨黄金，最多将能收到100至150吨黄金。

在此前1998年的黄金项目中，15年才收集到15吨黄金。

Somasundarum称，黄金货币化项目最根本的是能够让黄金成为资产，并且做到黄金应该做到的：散播财富。