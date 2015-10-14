布拉德讲话难救美元多头 欧银年末将有大动作？

周二(10月13日)美国、加拿大和日本的投资者从长周末假期中回到市场中。但周二各大外汇以及股指的表现却不尽如人意。中国贸易帐周二出炉，不出所料的表现出中国今年的进出口规模均较去年同期出现下滑。尤其进口水平下滑尤为严重，大大超出市场预期。这导致澳元、纽元受到打击，终止了此前良好的涨势。

周二的欧洲股市也表现不佳。日内公布的德国10月经济景气指数受到之前大众丑闻的影响大幅下滑。大众公司目前仍在召回丑闻涉及的车辆。同时该公司高层也在接受调查。但大众的丑闻不但给该公司自己带来巨大经济和品牌损失，同时也影响了其他德国汽车企业，甚至让全球担忧一贯精益求精的德国制造金字招牌的成色。

欧元在股市暴跌之后再次回到风口浪尖。股市的避险情绪推动欧元汇率进一步走高。美元尽管周二有圣路易斯联储主席布拉德的鹰派言论支持。但疲软非农以及鸽派会议纪要的后续影响仍然笼罩在美元市场。导致美元指数低迷不振。

英国央行日内的通胀数据表现不佳，通缩的风险仍在。但市场认为通胀大部分的外部非核心因素是整体疲软的罪魁祸首。而这一部分英国央行本来就无法控制，也不必过度担心。另外英国的核心通胀比较稳定。所以分析人士认为投资者并不用过度担忧通胀影响英国央行政策。但毕竟低通胀数据还是让投资者认为英国央行在2016年加息前景不如预期，英镑也应声下跌。英国央行内部的声音在今天为英镑的跌势负责，尽管独守加息阵营的麦卡弗蒂继续支持加息，但新上任的MPC委员弗利葛表示英镑汇率不合理地坚挺，这让投资者担忧英镑走势，导致英镑短线重挫。

美联储布拉德讲话继续支持加息

圣路易斯联储主席布拉德周二指出，美国的货币政策正处在一个“十字路口”，因为传统的政策观点面临挑战。

布拉德日内发表讲话称，可以说FOMC“如今实现目标的程度与1960年以来的任何时候都同样好。”

其并指出，“正统”政策建议“审慎政策是将利率逐步回归到正常水平，并在过渡 时期提供充足货币宽松”；还称即便政策正常化开始推进，政策仍极其宽松

关于美联储正统政策，布拉德指出正面临三大挑战：

1）严格的通胀目标---失业率和通胀之间的关联已经被打破；

2）极低的实质利率水平---可能意味着当前的货币政策并不宽松；

3）全球化---外国形势发展必须在美国货币政策中被授予独立且明显的角色。

关于当前美国经济，布拉德则指出，当前美国经济已维持六年增长状态，这并不意味着新一轮衰退行将到来。“仅仅因为经济成长已维系六年之久，并不会导致陷入衰退的可能性加大，”布拉德称。

同时布拉德还表示，就业增长尽管缓慢，但每月新增15万就业岗位就足够表现劳动力市场复苏。布拉德认为通胀会在2016年底前回到正常水平，并表示中国经济将放缓，但不会硬着陆，而新兴市场已对美联储加息做好准备。布拉德还补充说，他感觉美元应该会企稳，他认为美元已消化了美联储升息和欧洲目前的宽松计划。

布拉德讲话对美元产生小幅提振，但受到日内欧元涨势以及之前对于美联储加息预期的影响，美元仍然维持在95以下水平震荡。

英国通胀低迷 经济学家表示无须担心

据周二公布的一份政府报告显示，英国9月通胀意外回到负值，平4月创下的纪录低点，因燃油及服饰价格下跌拉低平均物价。

英国统计局(ONS)公布的数据显示，英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.1%，齐平4月所创下的1960年3月以来最低读数。数据还显示，扣除能源、食品与烟酒，英国9月核心CPI持稳于1.0%，分析师预估为微幅上升。

分析人士认为，英国9月通胀率意外下行预计不会令英国央行将加息时间推迟至2017年，尤其是考虑到英镑疲软、油价走高产生的影响将在未来几个月中促使物价上扬。

丰业银行分析师Alan Clarke称：

通胀下行源于非核心的部分，英国央行对此几乎无法控制，因此不应当过度担心；核心通胀比较稳定，令人鼓舞；

ING经济学家James Knightley表示：

油价似乎已经找到底部，英镑已经略微走软，且有迹象显示超市价格战可能有所缓解，暗示整体CPI可能会相对快速地走高；市场对英国央行在2017年初首度加息的预期似乎很难与这一前景相吻合；

IHS Global Insight分析师Howard Archer指出：

英国重新陷入微弱通缩，对此似乎没有什么好担心的；这一现象可能是暂时的、而且不严重，消费者不太可能推迟购买行为；

虽然今天的数据和第三季度经济增速的放缓可能会令投资者确信英国央行在2017年前不会加息，但是2016年上半年加息的可能性仍比不加息的可能性大。

英国央行货币政策委员会(MPC)的新委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)周二在他上任后第一次讲话中就掀起市场波澜，他在讲话中指出英镑汇率“不合理地坚挺”，随后引发英镑/美元重挫逾百点，最低触及1.5230，刷新四个交易日低位。

9月加入英国央行货币政策委员会委员弗利葛表示，(英镑)汇率处于不合理的强势水平。这一讲话也加剧了市场对于强势英镑的担忧，英镑/美元短线重挫。

欧市盘中，英镑/美元自1.5386急挫，最低下探至1.5230，刷新近四个交易日低位，跌幅超150点。

大众丑闻影响蔓延 “德国制造”受到质疑

据周二(10月13日)公布的一份报告称，在德国势将受到大众汽车公司的排放案丑闻、新兴市场经济增长放缓的影响之际，这个欧洲最大经济体的投资者信心跌至一年来最低水平。

欧洲经济研究中心(ZEW)公布的数据显示，其10月份投资者和分析师预期指数（旨在提前半年预测经济形势）从9月份的12.1下滑至1.9。

Zew还在今天的报告中称，这是该指数连续第七个月下降，而且接受彭博调查的经济学家此前估计是跌至6.5。

大众汽车在9月18日承认，其操纵了1100万辆柴油车的排放测试，因此在随后两个交易日里，该公司市值蒸发了330亿美元、德国基准的DAX指数下跌了3.5%。而

这个消息的传出，正值偏重贸易的德国经济为适应新兴市场需求降温而艰难挣扎之际。

“大众汽车排放丑闻和新兴市场疲弱成长情况令德国经济前景承压，”ZEW在公告中称。

数据还显示，德国10月ZEW经济现况指数为55.2，低于9月的67.5，市场预期为降至64.7。

高盛和美银美林同时预计欧洲央行将在12月加码QE

欧洲央行(ECB)下周将公布利率决议，高盛(Goldman Sachs)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)一致认为，欧洲央行将会在按兵不动，并在12月加码QE(量化宽松)。

高盛经济学家Dirk Schumacher在致客户的报告中称，欧洲央行本月将按兵不动，最早或在12月份进一步放松货币政策。

美银美林经济学家Gilles Moec也持相同意见，他预计欧洲央行将在12月份延长QE，之前他的预期为10月份。

Moec表示，尽管近期的数据与最早本月就开始宣布额外的宽松措施相一致，但决策委员会要取得共识可能还需要一段时间。