中国经济增长前景是当前最大忧虑

周三(10月14日)为全球经济形势描绘出一幅谨慎的图景，指出“目前最大的忧虑”是中国的经济成长前景。

“中国的建筑和制造业面临挑战，特别是因为许多投资是透过大量借债来筹集资金的，多数资金来自快速扩张的影子银行领域。”

新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)称，全球市场亦因其他因素而动荡不已，尤其是中国在8月决定让人民币在两天内贬值3.5%。

惠勒指出。“尽管中国当局暗示他们希望人民币汇率稳定，但民间资本仍持续大量外流。人民币大幅贬值将对全球经济造成严重影响将带动竞争经济体调整汇率，尤其是在亚洲，并将使通缩压力蔓延至全球范围。”

就乐观方面而言，惠勒认为，美国是全球经济的主要亮点，但即使如此。他称美联储在何时以多快步伐升息，及其对全球经济成长和资产价格可能产生何种影响，都具有不确定性。

惠勒还称，新西兰货币政策在影响决定经济长期表现的决定方面存在局限。该言论呼应了此前澳洲联储副主席洛威周二的讲话。

新西兰国内方面，惠勒称近期经济数据令人鼓舞，但他重申仍有可能进一步下调官方利率。

新西兰央行在9月上次会议上将指标利率下调至2.75%，年内连续第三次降息。一些分析师预计该央行将在10月29日会议上会暂时收手。