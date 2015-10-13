资本过剩、经济低迷与比“烂”游戏

一个多月来全球资本市场动荡持续，国内分析人士认为，市场大起大落的元凶是过剩的流动性。在全球经济低迷时期，央行纷纷“放水”宽松，过剩资本一再增多，资产高收益不复存在，全球市场进入比“烂”游戏时代，价格跌得越多越容易吸引投资者买入，直到价格和基本面严重脱节，让投资者已经不敢继续持有为止。

“十一”长假后，海外市场和中国股市携手走高。一个月前的9月初，全球风险资产也曾一致上涨，当时兴业证券首席宏观分析师王涵就在报告中指出，全球资产波动放大背后是“低增长+资本过剩”，即虽然经济普遍低增长，但资本仍然过剩。

其认为，在这种情况下资产价格不再会自动走向均衡，过剩的流动性成为主导资产价格最重要的因素，资产价格定价模式变成发散的过程（即“资金涌入资产-资产价格上涨-更多资金涌入……”）。所以，即使基本面看上去平静，全球风险资产也可能突然暴涨暴跌。

对于近期市场反弹，海通证券宏观债券首席分析师姜超也认为，各类资产价格的突然上涨其实找不到基本面的理由，唯一的理由在于钱多。在全球经济低迷背景下，各国央行推出货币宽松增加的流动性不愿流向实体经济，就在金融市场寻找机会，产生了新的资产价格轮动，最终消灭一切相对高收益的资产。

昨日姜超等海通证券分析师报告进一步指出，

在流动性过剩、经济都低迷的情况下，全球市场进入了比“烂”游戏。

资产价格跌多了就便宜，便宜后就成了好的投资标的，投资者就会来买。直到价格和基本面脱钩到没有勇气拿下去，就会去追逐下一个便宜的资产。

这也就是为什么资产价格会大起大落的原因。

本月以来，新兴市场、大宗商品等资本市场一扫上月颓势突然红火。上述报告认为，这也正是因为，9月美国非农就业等经济数据远逊预期，在全球经济低迷时期美国难以独善其身，美联储年内加息概率大降，但市场上的流动性一如既往无处可去，又回流股市、黄金等大宗商品，甚至带动东南亚几个新兴市场货币反弹。

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